Cort iniciará en octubre las obras de 167 viviendas de alquiler a precio limitado: rentas de 600 a 1.200 euros y un plazo de 22 meses

La primera piedra no fue una piedra. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha enterrado este viernes una urna con los planos de las promociones, monedas de curso legal y ejemplares de los dos principales diarios de la isla antes de escenificar el inicio del Plan Municipal de Vivienda con una palada de arena sobre el solar de Son Ferragut.

Tras el acto simbólico, Martínez ha anunciado que las obras comenzarán en octubre, tendrán un plazo de ejecución de 22 meses y los alquileres de las viviendas oscilarán entre los 600 y los 1.200 euros, en función de la superficie y del número de habitaciones.

Las dos primeras promociones del plan municipal suman 167 viviendas de alquiler a precio limitado, repartidas entre 80 pisos en Son Ferragut y 87 en Camp Redó. "Hoy esta primera piedra es un punto de inflexión y demuestra que los compromisos que adquirimos se hacen realidad a lo largo de la legislatura", ha afirmado el alcalde.

Un marcado carácter social

Martínez ha defendido que el proyecto busca responder a "una de las principales preocupaciones" de los ciudadanos: el acceso a una vivienda asequible. Según ha explicado, las promociones estarán destinadas íntegramente al alquiler a precio limitado y exigirán acreditar un mínimo de siete años de residencia en Palma.

Aunque inicialmente se fijaba que al menos un 30% de las viviendas debía reservarse para menores de 35 años, un 10% para mayores de 65 y otro 10% para familias monoparentales, la oferta presentada por la empresa promotora, Locare, mejora esos porcentajes. De este modo, el 50% de los pisos se destinará a jóvenes menores de 35 años, el 30% a mayores de 65 y el 20% restante a familias monoparentales.

El alcalde también ha destacado que el IBI será asumido íntegramente por la empresa adjudicataria y no se repercutirá a los inquilinos, mientras que los gastos de mantenimiento y servicios quedarán definidos desde la firma del contrato.

"Este proyecto demuestra el valor de la colaboración público-privada cuando existe un objetivo compartido, que es ofrecer más vivienda asequible", ha sostenido Martínez, quien ha reivindicado que el Ayuntamiento ha situado la vivienda "en el centro de la acción de gobierno".

Una segunda fase con más de 800 viviendas

Durante su intervención, el alcalde ha avanzado que el Consistorio trabaja ya en la segunda fase del Plan Municipal de Vivienda, que prevé licitar "en breve" siete solares municipales para construir más de 800 viviendas de alquiler a precio limitado. Estas futuras promociones incorporarán, además, distintos equipamientos públicos para los barrios en los que se desarrollen.

Asimismo, Martínez ha recordado que Urbanismo continúa redactando los proyectos correspondientes a los dos lotes que quedaron desiertos en la primera licitación y ha repasado otros desarrollos estratégicos previstos en Palma, como Son Güells, Son Puigdorfila, Son Ximelis, Son Cladera Nord, Cas Pastors, Son Toells, Can Fontet y Son Pardo, que suman alrededor de 10.000 viviendas, de las que aproximadamente la mitad contarán con algún tipo de protección pública.

"En tres años hemos hecho muchísimo en materia de vivienda, pero también hay que reconocer que no existen soluciones inmediatas ni mágicas. Estos problemas complejos requieren constancia, planificación y trabajo", ha asegurado.

La arquitectura como "un derecho"

El arquitecto del proyecto, Patxi Mangado, ha subrayado el valor simbólico del acto al considerar que no es habitual celebrar una colocación de primera piedra para una promoción de vivienda protegida. "No recuerdo ningún proyecto de viviendas sociales donde se ponga una primera piedra. Me parece muy importante porque explica muy bien un compromiso", ha afirmado.

Mangado ha defendido además que "la arquitectura no es un lujo, sino un derecho" y ha destacado que ambas promociones se levantarán en parcelas bien integradas en la ciudad, con espacios comunitarios y criterios de confort y eficiencia energética.

Por su parte, Eduardo Agustín, cofundador y director de desarrollo de producto de Locare, ha reivindicado la necesidad de incrementar el parque de vivienda en alquiler y ha asegurado que la colaboración entre administraciones y empresas privadas resulta "esencial" para poder ofrecer alquileres asequibles.

El responsable de la promotora ha señalado que la compañía impulsa actualmente unas 4.000 viviendas protegidas y ha defendido que este tipo de promociones "no tienen por qué ser de menor calidad", sino que incorporan elevados estándares de eficiencia energética y sostenibilidad.