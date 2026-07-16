Vox acusa a Cort de vaciar de contenido la Oficina Antiocupación de Palma abierta en 2025

Vox Palma ha denunciado que la Oficina de Atención Integral a la Vivienda y la Antiocupación del Ayuntamiento es, "a efectos prácticos, inexistente" y ha acusado al equipo de gobierno del PP de incumplir los compromisos asumidos cuando puso en marcha el servicio en mayo de 2025.

La oficina fue creada a partir de una propuesta de Vox aprobada por el pleno municipal. Cort anunció entonces que ofrecería información sobre vivienda, ocupaciones ilegales y ayudas públicas, además de asesoramiento jurídico y orientación psicológica para las personas afectadas. Sin embargo, su actividad desde la apertura ha sido residual.

La oficina abrió inicialmente en el número 6 de la plaza de Santa Fe, pero tuvo que abandonar estas dependencias pocos meses después debido a las deficiencias estructurales detectadas en el inmueble. Los servicios fueron trasladados al número 11 de la calle Ferreria, donde ya funcionaba la Oficina Antidesahucios.

Vox afirma que en esta ubicación no se presta la atención especializada anunciada por el regidor de Urbanismo durante la presentación del proyecto. "No se ofrece ninguno de los servicios anunciados en mayo de 2025", sostiene el grupo municipal.

Según la formación, dos trabajadoras administrativas atienden consultas generales sobre vivienda y también reciben a personas afectadas por ocupaciones ilegales. No obstante, Vox asegura que la respuesta se limita a entregar una guía informativa de dos páginas elaborada por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Sin asesoramiento jurídico ni psicológico

El partido afirma que el personal municipal comunica a los usuarios que la oficina carece de servicios jurídicos y psicológicos específicos y que el Ayuntamiento no tiene competencias directas para intervenir en casos de ocupación ilegal.

"La asesoría sobre la cuestión para la que se creó la oficina es absolutamente nula", denuncia Vox. La formación reconoce que el servicio atiende presencialmente, por teléfono y mediante correo electrónico de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, pero considera que no cumple la finalidad anunciada originalmente.

La oficina se presentó con la previsión de reunir a ocho profesionales del Ayuntamiento, el Govern, el Consell de Mallorca, el Colegio de Abogados y el Colegio de Administradores de Fincas. Según Vox, esta estructura nunca llegó a desplegarse.

Noticias relacionadas

"El Ayuntamiento de Palma ha engañado a los ciudadanos con una oficina que jamás ha llegado a funcionar como se prometió", concluye el grupo municipal.