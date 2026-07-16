La Policía Local precinta un templo sij de Pere Garau por carecer de título habilitante

La Policía Local de Palma ha precintado el templo sij Gurudwara Singh Sabha, ubicado en la calle Francesc Pi i Margall, en el barrio de Pere Garau, al carecer del "título habilitante" necesario para desarrollar su actividad.

Según han informado fuentes municipales, la actuación se ha llevado a cabo debido a la falta de este documento administrativo, exigido para el funcionamiento del local. Como consecuencia del precinto, el templo permanecerá cerrado hasta que regularice su situación y obtenga la autorización correspondiente.

Por el momento, desde el Ayuntamiento no han facilitado más detalles sobre el expediente ni sobre los plazos para que el espacio pueda volver a abrir sus puertas. La reapertura quedará condicionada a que los responsables del templo acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos y dispongan del título habilitante.

El local de Pere Garau constituye uno de los principales espacios de reunión de la comunidad sij en Palma. En él se celebran habitualmente ceremonias religiosas, oraciones colectivas y encuentros de carácter social y comunitario, por lo que el precinto supone la suspensión temporal de estas actividades en el inmueble.

Un espacio con años de presencia en el barrio

El templo sij de Pere Garau abrió sus puertas hace más de una década y desde entonces se ha consolidado como uno de los principales referentes de esta comunidad religiosa en Mallorca. A lo largo de los años ha acogido numerosas celebraciones y actos abiertos con los que la comunidad sij ha dado a conocer sus tradiciones y ha fomentado la convivencia con el resto de vecinos del barrio.

En los últimos años, parte de la actividad de la comunidad también se ha trasladado a otro templo situado en el polígono de Son Castelló. No obstante, el centro de la calle Francesc Pi i Margall ha continuado siendo uno de los lugares más representativos para los fieles sij de la isla.

Se calcula que en Mallorca residen alrededor de 4.000 personas pertenecientes a la comunidad sij, una confesión que ha mantenido una presencia creciente en la isla y que participa de forma habitual en actividades religiosas, culturales y solidarias.

El sijismo es una religión monoteísta fundada por Guru Nanak en el siglo XV en la región del Punyab, en la actual India. Sus principios defienden la igualdad entre todas las personas, una vida basada en la honestidad, el servicio a los demás y la participación activa en la sociedad, al tiempo que rechazan el ascetismo y los rituales carentes de significado espiritual. Con decenas de millones de fieles en todo el mundo, está considerada la quinta religión con mayor número de seguidores a nivel global.