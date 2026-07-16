Pere Garau solo dispone de dos fuentes de agua potable para más de 32.800 vecinos

La asociación Pere Garau Saludable ha reclamado al Ayuntamiento de Palma y a EMAYA la instalación de más fuentes de agua potable en el barrio, después de que la empresa municipal retirara la que había colocado en 2020 en la plaza de Pere Garau.

Según la entidad, en la barriada solo quedan dos fuentes activas para 32.873 habitantes, lo que supone aproximadamente una por cada 16.436 vecinos. "El barrio más poblado de Palma dispone únicamente de dos fuentes de agua potable en una superficie de 68,2 hectáreas", ha denunciado la asociación.

Pere Garau Saludable propone instalar fuentes adaptadas para personas con movilidad reducida en los principales espacios públicos del barrio. Entre las ubicaciones planteadas figuran las plazas Miquel Dolç, Jorge Luis Borges, Pere Garau, Columnes y Encarna Viñas, además de la calle Nuredduna.

La entidad considera que estos puntos deberían colocarse especialmente en zonas de juego, descanso y elevada afluencia de personas. "Las fuentes son una necesidad ambiental y de salud pública, sobre todo en los lugares que soportan temperaturas más extremas", sostiene.

La asociación compara la situación del barrio con la de otras ciudades y asegura que Alicante dispone de una fuente por cada 963 habitantes. A su juicio, esta diferencia evidencia la falta de infraestructuras de acceso gratuito al agua en Pere Garau.

Críticas por la retirada de la fuente de la plaza

La asociación ha calificado de "sorprendente" la retirada de la fuente que EMAYA instaló en 2020 en el número 19 de la plaza de Pere Garau, junto a uno de los espacios más concurridos del barrio por la presencia del mercado municipal.

Cuando se puso en funcionamiento, EMAYA explicó que la iniciativa buscaba fomentar el consumo de agua del grifo y reducir la utilización de botellas de plástico, una medida incluida en el Programa local de prevención de residuos municipales de Palma.

"Resulta incomprensible que se retire una de las pocas fuentes disponibles precisamente en una plaza con una elevada presencia de vecinos, comerciantes y usuarios del mercado", critica Pere Garau Saludable.

La entidad recuerda que Pere Garau cuenta con una elevada presencia de personas mayores, menores y trabajadores que pasan buena parte de la jornada en el espacio público y que se encuentran especialmente expuestos al efecto de "isla de calor".

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"El acceso al agua potable es un derecho básico que en Pere Garau no está suficientemente garantizado", concluye la asociación, que reclama recuperar la fuente retirada y ampliar la red de puntos de agua potable de la barriada.