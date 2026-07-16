Las obras de la plaza de la Immaculada de Establiments encaran su recta final

Las obras de rehabilitación de la plaza de la Immaculada, en Establiments, han entrado en su fase final y está previsto que concluyan durante las próximas semanas. La actuación cuenta con un presupuesto de 171.000 euros y comprende la renovación integral de la plaza y de las aceras situadas junto al Centro Cultural y la parroquia.

La teniente de alcalde de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, ha visitado los trabajos, que también afectan a las calles Madre Alberta y Esporles. El objetivo municipal es mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad urbana de uno de los principales puntos de encuentro del barrio.

El proyecto incluye la renovación del pavimento, la construcción de un paso peatonal elevado en el acceso desde la calle Madre Alberta y la creación de una plataforma única para facilitar los desplazamientos a pie por todo el entorno.

También se están renovando los peldaños de la escalera de acceso al Centro Cultural, reparando las barandillas existentes e instalando otras nuevas. La intervención contempla además la creación de alcorques para plantar árboles y la reparación de los muros situados entre la parroquia y el equipamiento cultural.

Las obras incorporan mejoras en las redes de servicios, entre ellas el soterramiento de la línea eléctrica de la calle Madre Alberta y la renovación de los sistemas de drenaje y pluviales para evitar acumulaciones de agua.

Una futura Casa de la Vila

El Ayuntamiento también prevé rehabilitar la antigua biblioteca situada en la misma plaza para convertirla en la futura Casa de la Vila de Establiments. El proyecto fue aprobado en marzo y dispone de un presupuesto de 330.000 euros.

La actuación supondrá la reforma integral del inmueble y la redistribución de sus espacios interiores para adaptarlos como equipamiento municipal destinado a actividades sociales y encuentros vecinales.

Ambos proyectos forman parte del Plan Renove de Establiments, mediante el cual el Ayuntamiento de Palma ha invertido hasta ahora 1.129.000 euros en la mejora de los espacios públicos y los equipamientos del barrio. Con la futura Casa de la Vila, la inversión prevista superará los 1,45 millones de euros.

Entre las actuaciones ya ejecutadas figuran la renovación de cerca de 400 puntos de alumbrado, las mejoras en el colegio y el casal de barri, el asfaltado de varias calles y la renovación de aceras. También se ha mejorado el pavimento y la accesibilidad de la plaza del Rutló.