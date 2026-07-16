ARCA rechaza el diseño de El Pesquero y advierte de posibles "irregularidades" si Palma lo aprueba definitivamente

ARCA ha rechazado el diseño previsto para el futuro bar El Pesquero, aprobado el pasado martes por la Comisión de Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma, y ha advertido de que convertir aquella votación en una decisión definitiva podría dar lugar a "irregularidades".

La entidad conservacionista, que votó en contra de la propuesta, considera que el proyecto resulta "irrespetuoso" con uno de los entornos patrimoniales más sensibles de Palma y pretende convertir el establecimiento en "un edificio singular y muy visible" frente al conjunto formado por sa Llotja, el Consolat de Mar, el paseo Sagrera y la Catedral.

ARCA cuestiona tanto el contenido del proyecto como el procedimiento seguido para aprobarlo. Según la asociación, la propuesta llegó a la comisión acompañada únicamente de una imagen idealizada o render, sin proyecto básico, memoria, alzados, planos ni cálculos de superficies.

"La documentación presentada no reunía las condiciones necesarias para que la Comisión de Centro Histórico pudiera pronunciarse de manera definitiva", sostiene la entidad.

La votación terminó con cuatro votos favorables, cuatro abstenciones y dos votos en contra, correspondientes a ARCA y a la arquitecta Joana Roca. La asociación señala que varios miembros se abstuvieron porque entendían que el proyecto volvería a examinarse cuando estuviera más desarrollado.

Sin embargo, según su versión, el equipo técnico de la comisión indicó que la votación era definitiva y que la propuesta no tendría que regresar al órgano municipal. "Esta decisión no puede considerarse definitiva, porque se podría incurrir en irregularidades", advierte ARCA.

Tres propuestas alternativas

La asociación explica que había recibido previamente tres alternativas al proyecto inicialmente ganador del concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que fue rechazado meses atrás por la propia Comisión de Centro Histórico por su impacto sobre el entorno patrimonial.

Durante la reunión, el representante de los promotores habría defendido que únicamente la tercera opción era viable para mantener la concesión, al ser la más parecida al diseño ganador. Una modificación más profunda, según se argumentó, podría abrir la puerta a que se impugnara la adjudicación.

Para ARCA, esta explicación demuestra que la decisión "no parecía buscar el mejor proyecto para la ciudad, sino el más conveniente para los intereses del promotor y de la APB".

La entidad asegura que existía otra alternativa presentada por los propios adjudicatarios que resultaba más respetuosa con el paisaje urbano, pero que ni siquiera llegó a debatirse por el temor a comprometer la concesión. "Parece una utilización interesada y espuria de la Comisión de Centro Histórico", denuncia.

"Un proyecto sin cambios significativos"

ARCA considera "totalmente incongruente" que la comisión rechazara por unanimidad el proyecto inicial hace unos meses y aprobara después una propuesta que, según los propios promotores, no contiene cambios sustanciales.

"La misma comisión acaba aprobando un proyecto sin modificaciones significativas respecto al que había rechazado por su afectación negativa al entorno de sa Llotja", critica la asociación.

Por ello, ARCA exige a los responsables de Cort que "defiendan los intereses de la ciudad y no los de la Autoridad Portuaria", a la que acusa de haber seguido criterios principalmente económicos.

La entidad reclama una rectificación, "medida y respeto por el patrimonio", y pide el rechazo definitivo del diseño previsto para El Pesquero.