Apuntalan varias dependencias de la comisaría de la Policía Local de Platja de Palma por su mal estado

El deterioro de la oficina de la Policía Local de les Meravelles, en la Platja de Palma, ha obligado a apuntalar el techo de varias dependencias utilizadas por los agentes como baños, duchas y vestuarios con soportes metálicos y tablones de madera.

Este lunes el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, limitó las deficiencias denunciadas por el sindicato ATAP a una incidencia con varios equipos de aire acondicionado. Sin embargo, las imágenes evidencian que los problemas de la Oficina de les Meravelles van más allá de la climatización.

"Hubo una incidencia con unos aparatos de aire acondicionado. Desde la Prefectura se intentó paliar esta carencia con equipos portátiles, que generaron una acumulación de agua", explicó Bauzá. El concejal añadió que Infraestructuras había actuado y que "se está trabajando para solucionar estas deficiencias".

Una bolsa de plástico cubre un cuadro eléctrico. / DM

Además de los puntales instalados en los aseos y vestuarios, las fotografías muestran restos de material desprendido sobre el suelo de un baño y un notable deterioro del techo en otra estancia. En este último punto, el hormigón aparece agrietado y descascarillado, con parte de la armadura metálica oxidada al descubierto.

Otra imagen muestra una bolsa de plástico protegiendo un cuadro eléctrico.

Estos daños han sido denunciados por ATAP ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento. El sindicato calificó el estado de las instalaciones de "absoluta precariedad, insalubridad y riesgo físico" y advirtió de que podía afectar a la seguridad y la salud de los policías.

Riesgo eléctrico y falta de limpieza

ATAP alertó del mal funcionamiento de la climatización, una temperatura de 27,2 grados a primera hora de la mañana y acumulaciones de agua cerca de enchufes, regletas y cableado. Según el sindicato, esta situación generaba un "riesgo inminente de cortocircuito, electrocución e incendio".

La organización también denunció agua estancada, falta de limpieza, papeleras desbordadas y extintores fuera del plazo de revisión. Por ello, reclamó una "inspección técnica urgente" y medidas para garantizar la seguridad de los agentes destinados en la Platja de Palma.