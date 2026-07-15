Palma volverá a instalar una pantalla gigante en Son Fusteret para ver la final del Mundial de España

El Ayuntamiento de Palma volverá a instalar este domingo una pantalla gigante en Son Fusteret para que los aficionados puedan seguir la final del Mundial que disputará España a partir de las 21.00 horas. La selección se enfrentará al ganador de la otra semifinal, que jugarán esta noche Argentina e Inglaterra.

La portavoz municipal, Mercedes Celeste, ha informado de esta iniciativa después del éxito de la convocatoria para la semifinal frente a Francia, en la que este pasado martes 9.800 personas se congregaron en el recinto para presenciar la victoria española por 2-0.

"Lo que se vivió en Son Fusteret fue espectacular. Estamos muy satisfechos porque todo salió bien y acudieron muchas más personas de las que inicialmente habíamos previsto", ha afirmado Celeste, que ha destacado que la asistencia prácticamente duplicó las estimaciones municipales.

Cort pide acudir en transporte público

La portavoz también ha puesto en valor el uso del transporte público y el dispositivo desplegado por la EMT para facilitar los desplazamientos hasta Son Fusteret.

"Muchas personas utilizaron el transporte público y agradecemos el esfuerzo realizado por la EMT. La convocatoria tuvo una gran acogida, no se produjeron incidentes y queremos agradecer especialmente el comportamiento de los jóvenes", ha señalado.

Celeste ha defendido que este formato resultó "muy acertado" y ha confirmado que el Ayuntamiento repetirá la experiencia para la final. "Si ya nos alegró poder vivir juntos la semifinal, con más motivo queremos hacerlo en la final", ha manifestado.

El Consistorio facilitará en los próximos días más información sobre el dispositivo. "Pedimos que vuelva a haber una gran participación y que se utilice el transporte público para disfrutar de la celebración", ha concluido la portavoz.