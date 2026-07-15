Palma invertirá casi dos millones de euros en la renovación integral del centro de protección animal de Son Reus

El Ayuntamiento de Palma ha puesto en marcha la renovación del Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus, con una inversión cercana a los dos millones de euros. El proyecto incluye la construcción de un nuevo edificio administrativo y otro inmueble auxiliar destinado a cubrir las necesidades de almacenamiento, formación y atención a los usuarios.

La Junta de Gobierno ha aprobado la licitación de las obras por un importe de 1.986.409,23 euros, IVA incluido. El Consistorio considera que la actuación permitirá modernizar unas dependencias municipales que llevaban años sin ser objeto de una reforma de esta envergadura.

"Esta inversión permitirá modernizar unas instalaciones que necesitaban una renovación importante para adaptarse a las necesidades actuales del servicio", ha explicado la portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste.

La responsable municipal ha señalado que las nuevas dependencias servirán para "seguir mejorando tanto la atención a los animales como las condiciones de trabajo del personal".

Demolición del actual edificio administrativo

El proyecto contempla la demolición del actual edificio administrativo, de unos 200 metros cuadrados, para levantar en la misma parcela unas nuevas instalaciones más modernas, accesibles y funcionales.

El inmueble mantendrá los servicios administrativos que se prestan actualmente e incorporará nuevos despachos, salas de reuniones, almacenes, vestuarios para los trabajadores y un aula de formación.

La redistribución también permitirá mejorar los accesos y la organización de los espacios de trabajo del personal del centro.

La construcción del nuevo edificio administrativo concentra la mayor parte del presupuesto, con 1.462.844,65 euros. El plazo previsto para ejecutar estas obras es de diez meses.

Un almacén específico para el pienso

La actuación incluye además la construcción de un edificio auxiliar independiente, de aproximadamente 100 metros cuadrados y una sola planta, con un presupuesto de 441.609,36 euros.

Este inmueble contará con un espacio específico para almacenar los alimentos y el pienso destinados a los animales. También dispondrá de servicios higiénicos diferenciados para adultos y menores vinculados al aula de educación ambiental.

El plazo de ejecución previsto para el edificio auxiliar es de doce meses.

Las obras se dividen en tres contratos

La licitación se estructura en tres lotes. El primero corresponde a la construcción del edificio administrativo; el segundo, al inmueble auxiliar, y el tercero engloba los servicios de asistencia técnica.

Este último apartado incluye la dirección facultativa, la dirección de ejecución de las obras y la coordinación de seguridad y salud, con un presupuesto de 81.955,22 euros.

El proyecto básico y de ejecución había sido aprobado por la Junta de Gobierno en agosto de 2025.

El Ayuntamiento ha asegurado que la actividad del centro continuará durante todo el periodo de construcción y que las obras no interrumpirán la atención al público ni los servicios de protección animal.

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Los vestuarios del personal de limpieza y mantenimiento se trasladarán provisionalmente a la planta superior de la clínica veterinaria. Por su parte, los servicios administrativos y la atención ciudadana se reubicarán temporalmente en el aula de formación hasta que finalicen los trabajos.