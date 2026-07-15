Palma aprueba un diseño para el nuevo bar Pesquero muy similar al que rechazó en mayo

La Comisión de Centro Histórico de Palma dio ayer el visto bueno al diseño definitivo del futuro bar El Pesquero con el rechazo de ARCA y los únicos votos favorables de los representantes del equipo de gobierno municipal. El proyecto es muy similar al que la propia CCH tumbó el pasado mayo con el argumento de que generaría un fuerte impacto visual en un espacio emblemático del puerto.

Hay que recordar que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) adjudicó la concesión del local a la empresa Coliving Puig de Alaró, pero el Ayuntamiento de Palma debe aprobar el diseño del futuro establecimiento al encontrarse en una ubicación estratégica de la ciudad entre la Llotja, el Consolat de Mar y el edificio de Guillem Sagrera. La primera alternativa presentada por la concesionaria recibió el rechazo unánime de la Comisión de Centro Histórico. El regidor de Vivienda y Urbanismo, Óscar Fidalgo, indicó entonces que la propuesta "distorsiona la visual del centro histórico y de los elementos patrimoniales dispuestos en este ámbito". En cambio, este martes respaldó una alternativa muy parecida.

"Se ha debatido y se ha aprobado el proyecto con discrepancias, que siempre son respetables. Se ha decidido que reúne las características para integrarse en la zona de Palma en la que está. No rebasa ni en un milímetro la altura del establecimiento existente en la actualidad y es una propuesta arquitectónica que mejora la visual con respecto a la presentada inicialmente, mucho más impactante", manifestó Fidalgo.

Detalle del futuro El Pesquero según el diseño aprobado este martes. / DM

Por contra, ARCA expresó su rechazo a una propuesta "igual a la que se rechazó", expresó Adrià Clapés, miembro de la entidad conservacionista. "Se han planteado tres proyectos, uno de ellos muy respetuoso con el entorno que planteaba un espacio de sombra y pensábamos que se valoraría. En cambio, nos han dicho que se tenía que aprobar el que finalmente se ha aprobado porque si no se tendría que sacar otra licitación", destacó Clapés.

La propuesta aprobada finalmente "no respeta los valores de este espacio, ni dialoga con su entorno patrimonial", lamentó.

Una pérgola de madera

El elemento más significativo del diseño del futuro El Pesquero sigue siendo una gran pérgola de madera laminada, inspirada en los antiguos barcos en construcción de los astilleros, con las cuadernas a la vista. Sobre esta cubierta está previsto que se colocase un sistema de placas solares fotovoltaicas que permitiría amortiguar la demanda energética producida por el restaurante.

Entre la pérgola y el nuevo pavimento se situará el restaurante con partes diferenciadas: la cocina y la zona de restaurante cubierta. El ámbito de restaurante cubierto quedará delimitado perimetralmente mediante un sistema de vidrios plegables, permitiendo en verano y durante gran parte del año que este espacio permaneciera abierto.

La nueva concesión del emblemático local, con más de sesenta años de actividad en el puerto de Palma, tiene una duración de 16 años y contempla una inversión de 2,9 millones de euros que asegura una renovación completa del edificio y su terraza.