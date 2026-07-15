Palma abrirá una comisaría para 150 policías en el antiguo parque de bomberos de Son Castelló

El Ayuntamiento de Palma abrirá una nueva comisaría de la Policía Local en el antiguo parque de bomberos de Son Castelló, situado en el número 1 de la calle Gremi dels Picapedrers. Las dependencias tendrán capacidad para albergar a unos 150 agentes y reforzarán la presencia policial en una zona de la ciudad con una elevada actividad empresarial.

La Junta de Govern ha aprobado este miércoles el expediente para arrendar durante veinte años el inmueble, propiedad de ASIMA. La entidad asumirá íntegramente la financiación y ejecución de las obras necesarias para adaptar el edificio, con un presupuesto aproximado de un millón de euros, antes de ponerlo a disposición del Consistorio.

El acuerdo autoriza un gasto máximo de 3,52 millones de euros, IVA incluido, para cubrir el alquiler durante los veinte años previstos de contrato. Estas rentas irán 'in crescendo'. Este 2026 el Consistorio abonará a ASIMA 24.200 euros y de cara a 2046, cuando venza el acuerdo, el precio ascenderá a algo más de 176.000 euros.

La portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, ha explicado que el inmueble fue seleccionado después de estudiar las distintas alternativas disponibles en Son Castelló. Según los informes técnicos municipales, se trata del "único espacio que reúne las condiciones funcionales necesarias" para instalar la nueva comisaría, por lo que el Ayuntamiento ha optado por una adjudicación directa.

El proyecto de adecuación ha sido redactado por el propio Consistorio y ya está terminado. ASIMA deberá ejecutar y financiar los trabajos antes de que la Policía Local pueda comenzar a utilizar las dependencias.

Oficinas, vestuarios y aparcamiento policial

La comisaría ocupará el sótano y las plantas baja, primera y segunda del antiguo parque de bomberos. Contará con oficinas, salas de reuniones y de briefing, vestuarios, almacenes y dependencias técnicas y de servicio.

También dispondrá de espacios de estacionamiento para los vehículos policiales, una dotación destinada a facilitar la salida de las patrullas y aumentar la capacidad operativa del cuerpo.

Cort sostiene que las nuevas instalaciones permitirán reforzar su modelo de "policía de proximidad" y ofrecerán el espacio necesario para asumir el crecimiento previsto de la plantilla. Durante 2026 se incorporarán alrededor de 170 nuevos agentes, mientras que en 2027 está prevista la llegada de otros 50 efectivos.

Más comisarías en Palma

La actuación de Son Castelló se sumará a otros proyectos municipales para ampliar y modernizar las dependencias de la Policía Local. Entre ellos figura el futuro cuartel de Nou Llevant, que sustituirá las instalaciones de Sant Ferran, y la comisaría prevista en los antiguos cines Metropolitan.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento también ha puesto en funcionamiento recientemente la comisaría de ses Estacions. Con estos proyectos, el equipo de gobierno pretende "mejorar las infraestructuras policiales, aumentar la presencia de agentes en los barrios y adaptar la red de comisarías al crecimiento de la plantilla".