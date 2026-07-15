Catorce años del Bar Rita organizando cine a la fresca en la plaza Llorenç Bisbal: “Es una manera de devolver lo bien que me han tratado en este barrio”

La plaza Llorenç Bisbal se llenará este jueves de alegría, diversión y, sobre todo, de identidad, una emoción cada vez menos habitual en Palma. La explicación es sencilla. Desde hace catorce años, Joan Vallespir, propietario del Bar Rita, organiza un cine a la fresca que atrae a los vecinos de Canamunt y a muchos otros residentes añorados de un sentimiento de pertenencia: “Soy de Costitx, cuando llegué no conocía a nadie y siempre me he sentido bien tratado y querido. Es una manera de devolver lo bien que me han tratado en este barrio”.

Música y cine al aire libre en Palma

A las 19:30 horas Pere Andreo y Josep Alorda comenzarán a calentar el ambiente en una actuación musical que no dejará indiferente a nadie. Y, a las 21:30 horas, se proyectará La Cena, una comedia política que más jóvenes deberían ver. Para la ocasión, la carta será sencilla y sabrosa: hamburguesas caseras, frankfurts y panecillos de trempó con lomo, queso o atún.

“El cine es un capricho que hago, económicamente no me sale a cuenta. Te lo aseguro. Cuando me va bien, más o menos empato. Me gusta hacerlo. Me siento bien. Lo encuentro bonito”, señala Vallespir.

PALMA, ENTREVISTA AL PROPIETARIO DEL BAR RITA, Joan Vallespir. / B. Ramon

"Me gusta sentarme en una silla aquí en la plaza"

Esta será la segunda y última proyección de este verano. El martes pasado más de cien personas vieron As Bestas: “Me gustaría hacer más, pero es lo que te digo: económicamente como lo pago yo no es viable. Si tuviera un poco más de ayuda, me gustaría proyectar una o dos películas cada mes durante el verano. Aunque en ningún momento me gustaría cargar la plaza ni molestar a los vecinos. Pero no es factible, no puedo con todo”.

“No todo se tiene que hacer siempre para ganar dinero. A mí me gusta sentarme en una silla aquí en la plaza y ver la película. Egoístamente me siento bien al ver que esto lo hago yo”, confiesa.

Este año ha supuesto un nuevo reto para Vallespir. Siempre había trabajado con la empresa de Pep Truyols, pero al jubilarse este año, ha supuesto un contratiempo buscar quién podía suministrarle una nueva pantalla. Está contento con la calidad de la imagen y del sonido después de este cambio obligado.

"Es lo mejor que he hecho en mi vida"

Consciente de que la energía no es la misma que cuando empezó, sí mantiene la misma motivación para aguantar “un parell mallorquí” de años más. Al recordar una anécdota sonríe por lo vivido: “En la proyección de Barbie vino una persona adulta vestida de arriba a abajo como ella: con pulseras, pañuelos, anillos… Me hizo mucha gracia que viniera así”, cuenta.

Joan Vallespir es de las personas que sí confía en el futuro social de Palma. “Confío en la gente. Cada vez cuesta más, pero sí creo. Hay que enviar un mensaje positivo de que las cosas se pueden hacer mejor. No queda otra. Si no, todo se va al garete. Sí, quiero pensar que sí”, incide.

Al echar la vista atrás se siente orgulloso por el ambiente que se respira en el bar, pero también por la decisión valiente que tomó hace ya más de tres lustros: “Era funcionario en Capdepera en un ambulatorio. Lo dejé todo por montar el Bar Rita. Me ha cambiado la vida en positivo de arriba a abajo. Me siento realizado. Es lo mejor que he hecho en mi vida”.