Palma prepara una nueva ordenanza para soterrar cableado, aprovechar el agua de lluvia y gestionar el arbolado

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha aprobado inicialmente este martes la nueva Ordenanza Municipal de Urbanización, Arbolado y Espacios Libres, que actualizará los criterios para diseñar y transformar las calles, aceras, plazas, parques y otras zonas públicas de la ciudad.

La normativa sustituirá una regulación cuya base se remontaba a 1985 y que, según el regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, había quedado "desfasada" respecto a la legislación y las necesidades actuales. "Palma contará con un instrumento actualizado para planificar los futuros desarrollos urbanos bajo criterios comunes de calidad, sostenibilidad, accesibilidad y seguridad jurídica", ha defendido.

Nuevos sistemas para gestionar el agua de lluvia

Una de las principales novedades será la incorporación de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en los proyectos de urbanización. Estas soluciones buscan favorecer que el agua de lluvia se infiltre de manera natural en el terreno y reducir así la presión sobre la red de alcantarillado.

Según el Ayuntamiento, estos sistemas permitirán disminuir el riesgo de inundaciones, mejorar la calidad del agua, contribuir a la recarga de los acuíferos y favorecer la biodiversidad urbana.

La ordenanza se aplicará en todo el término municipal y afectará a actuaciones en la vía pública o en terrenos que vayan a ser cedidos al Consistorio. Regulará elementos como aceras, calzadas, redes de saneamiento y pluviales, alumbrado, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, arbolado y mobiliario urbano.

El regidor Óscar Fidalgo, este martes en Cort. / Cort

El cableado, preferentemente bajo tierra

La nueva regulación también apuesta por el soterramiento de las instalaciones. Como norma general, quedará prohibida la colocación de nuevas conducciones aéreas y de cableado eléctrico o de telecomunicaciones adosado a las fachadas, salvo que una legislación de rango superior lo permita.

Estas instalaciones tampoco podrán autorizarse en edificios catalogados por su valor histórico, artístico o tradicional. El objetivo municipal es reducir el impacto visual y unificar los criterios técnicos que deberán seguir los futuros proyectos.

"Queremos que cada nueva actuación contribuya a construir una Palma más accesible, más verde, más segura y mejor preparada para afrontar los desafíos del futuro", ha señalado Fidalgo.

Más espacio para los árboles y protección durante las obras

La ordenanza reconocerá el arbolado de alineación como un servicio urbanístico esencial y fijará requisitos para garantizar su correcto desarrollo. Los proyectos deberán incluir el mayor número de ejemplares que permita cada especie y conservar, siempre que sea posible, los árboles ya existentes.

Durante las obras también deberán protegerse los troncos y evitarse daños en las raíces. La plantación deberá realizarse preferentemente mediante suelo estructural, un sistema que proporciona más espacio subterráneo a las raíces, facilita la infiltración del agua y reduce el riesgo de que el crecimiento de los árboles levante el pavimento.

Parques y plazas con sombra, fuentes y zonas de descanso

Los nuevos parques, jardines y plazas deberán diseñarse como espacios de estancia y convivencia. Los proyectos tendrán que incluir estudios sobre las necesidades verdes de cada entorno, el arbolado patrimonial, la red de riego y la cobertura de sombra.

También deberán prever recorridos peatonales, zonas de descanso, árboles, jardines, iluminación, espacios de juego y deporte, mobiliario urbano y fuentes de agua potable.

La norma se inspira en cinco principios: la accesibilidad universal, la prioridad de los peatones, la seguridad del espacio público, la perspectiva de género y el confort urbano.

Multas de hasta 3.000 euros

El texto también regulará la ejecución y recepción de las obras de urbanización y clarificará las obligaciones de los promotores cuando sus proyectos afecten al espacio público.

La ordenanza incorpora un régimen sancionador con multas de hasta 750 euros para las infracciones leves, de entre 751 y 1.500 euros para las graves y de entre 1.501 y 3.000 euros para las muy graves.

Tras su aprobación inicial en el Consejo de Gerencia, la normativa continuará ahora su tramitación administrativa antes de ser elevada al Pleno para su aprobación definitiva.

Doce viviendas de precio limitado

En la misma reunión, la Gerencia de Urbanismo ha autorizado varios cambios de uso de locales que permitirán incorporar 12 nuevas viviendas de precio limitado al parque residencial de Palma.

Noticias relacionadas

También ha concedido la licencia de primera ocupación para un edificio plurifamiliar formado por 88 viviendas. "El Ayuntamiento continúa avanzando en la tramitación urbanística para favorecer la incorporación de nueva vivienda al mercado residencial", ha concluido Fidalgo.