La EMT modificará los horarios de algunas líneas a partir del 15 de julio

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma pondrá en marcha, a partir del miércoles 15 de julio, una nueva programación horaria en varias de sus líneas de autobús con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y adaptar el servicio a los cambios en la movilidad que se producen en verano.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, las modificaciones afectan exclusivamente a los horarios de los días laborables. Entre los principales cambios, la L5 (Es Rafal Nou-Plaça Progrés) pasará a tener una frecuencia de 12 minutos, mientras que la 8 (Son Roca-Sindicat) circulará cada 11 minutos. Por su parte, las líneas 12 (Sa Garriga-Nou Llevant) y 24 (Antiga Presó-Nou Llevant) ofrecerán una frecuencia de 26 minutos, con un paso combinado cada 13 minutos entre la carretera de Valldemossa y Nou Llevant.

Además, las líneas 20 (Portopí-Son Espases), 29 (Son Espases-Plaça Progrés), 39 (Son Espases-Palacio de Congresos) y 40 (Eixample Transversal) pasarán a circular cada media hora. En el tramo comprendido entre el Palacio de Congresos y Jacint Verdaguer, las líneas 39 y 40 ofrecerán una frecuencia combinada de 15 minutos.

Por otro lado, las líneas L19 (UIB/Parc Bit-Porta des Camp), 27 y 28 mantendrán las frecuencias implantadas el pasado 9 de julio, si bien a partir del 1 de agosto, la L19 dejará de prestar servicio, una vez que la estación de metro del Parc Bit ya se encuentra operativa.

El resto de las líneas mantendrá sus frecuencias habituales, aunque en algunos casos se introducirán refuerzos en las franjas horarias de mayor demanda y ajustes puntuales en determinadas salidas.

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La EMT recomienda a los usuarios consultar los nuevos horarios en la web y en la aplicación móvil.