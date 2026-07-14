La Casa del Pho, restaurante para descubrir Vietnam en Palma: “Una mesa puede explicar mejor un país que muchas palabras”

Hace ya unos días que Mallorca cuenta con La Casa del Pho, un restaurante vietnamita para descubrir el país a través de su comida: un caldo, una ensalada fresca, un bún de verano o una bebida casera. Situado en el centro de Palma, en el carrer Bisbe Maura a solo unos pasos de las Avenidas, Ahua, propietario y responsable del proyecto, está convencido de que esta apertura significa mucho más que abrir un negocio: “Es crear un pequeño puente entre culturas. A veces una mesa puede explicar mejor un país que muchas palabras”.

Mallorca se rinde a la gastronomía asiática

Aunque ya existen propuestas asiáticas, y algunas con inspiración vietnamita, una de las intenciones principales de este nuevo proyecto gastronómico es muy concreta: acercar a Palma esta cocina de una manera sencilla, cercana y honesta. “Nos gustaría ser recordados como un lugar donde la gente descubre Vietnam a través de sus platos. Mallorca es una isla abierta al mundo, pero todavía hay sabores de Asia que no se conocen lo suficiente. La cocina vietnamita es ligera, fresca, aromática, con muchas hierbas, verduras, lima, salsas equilibradas y platos que sientan bien”, explica Ahua.

Esta apertura también simboliza cómo la gastronomía asiática es uno de los grandes atractivos para los residentes. Además de la comida china, que fue la primera en llegar, cada vez aterrizan más propuestas culinarias japonesas más allá del sushi como el ramen y opciones más llamativas como las coreanas y tailandesas. La última en hacerlo en su esplendor, la vietnamita.

Ensaladas y bún, entre los platos más destacados

“Creo que todavía falta por traer una Asia más cotidiana, más familiar. Muchas veces en Europa se conoce una parte muy comercial de la cocina asiática, pero el continente es mucho más amplio. En Vietnam, por ejemplo, hay una cocina muy equilibrada, muy fresca, muy de mercado. Puedo formar marte del día a día. Mallorca tiene sol, mar, turismo y vida de barrio. Por eso creo que la cocina vietnamita encaja muy bien aquí, especialmente en verano”, señala.

Cuentan con varios platos principales como el pho, que es una sopa vietnamita con caldo cocinado lentamente, fideos de arroz, carne, especias y hierbas frescas, aunque en verano recomiendan ensaladas y el bún. “Es un plato muy fresco con fideos de arroz, verduras, hierbas aromáticas, carne o pollo, cacahuete, lima y salsa vietnamita. Es ligero, pero tiene mucho sabor. Lo puedes comer en un día de calor y salir satisfecho, pero no pesado. Para nosotros representa muy bien la cocina vietnamita: fresca, sana, aromática y con alegría”, reconoce.

El reto: encontrar hierbas aromáticas en la isla

Lo más difícil de encontrar para mantener el sabor vietnamita es la regularidad de las hierbas: “Son parte del alma del plato. La menta, el cilantro, la albahaca, la lima, la citronela, los brotes, las verduras frescas... todo tiene que estar en su punto. En una isla como Mallorca no siempre es fácil conseguirlo con la misma calidad durante todo el año. El equilibrio de las salsas es muy importante. Tiene que tener armonía”.

Los objetivos de Ahua son claros para quien descubra la comida vietnamita por primera vez como para quien ya lo haya hecho algunas veces: “Queremos que una persona que nunca haya probado esta gastronomía pueda entender la carta fácilmente. Y que alguien que ya conoce Vietnam encuentre algo auténtico y familiar”.

Una puerta para que Palma conozca Vietnam

Unos días después de haber inaugurado siente que su restaurante es “como una casa recién abierta”. “Cuando alguien entra por curiosidad y sale sonriendo, o vuelve con su familia, sentimos que estamos construyendo algo bonito. Nos hace ilusión que la gente descubra otra cara de Vietnam. Más que abrir un restaurante, sentimos que hemos abierto una pequeña puerta para que Palma conozca un poco mejor este país”, confiesa.