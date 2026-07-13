Sa Calatrava dice adiós a sus fiestas con un homenaje a los pioneros

El barrio de sa Calatrava despidió ayer sus fiestas, que han celebrado 50 años, y lo hizo echando la vista atrás, con un reencuentro y foto de los supervivientes de aquella época de agitación popular, quienes hicieron posible una «revuelta cultural» y un movimiento ciudadano.

Dalt Murada fue el lugar escogido para realizar esta histórica foto, a la que fueron convocados todos aquellos que vivieron los inicios de estas fiestas de barrio, que atravesando situaciones de todo tipo han conseguido perdurar.

Ayer, con el Esclat Final, los vecinos de sa Calatrava festejaron la última jornada de sus queridas fiestas, conmemorando su historia, que Bartomeu Mestre i Sureda, Balutxo, recordó en las páginas de este diario hace unos días.

Las fiestas de sa Calatrava nacieron en julio de 1976, en plena Transición, cuando todavía resonaba la idea de que todo debía permanecer «atado y bien atado». Sin embargo, en este barrio histórico de Palma se produjo una auténtica revolución cultural y ciudadana. Un grupo de jóvenes encabezado por Antoni Rotger Martínez transformó unas celebraciones hasta entonces limitadas a espacios cerrados y de pago en unas fiestas abiertas, gratuitas y participativas que llevaron el arte y la cultura directamente a la calle.

Durante varios días, las estrechas calles de sa Calatrava se convirtieron en un gran escenario al aire libre. La poesía, la pintura, el teatro, el circo, la música y el cine convivieron con actividades populares como pasacalles, gigantes y cabezudos, carreras de sacos, cucañas, pintura infantil, fuegos artificiales, partidos de fútbol, bailes tradicionales y verbenas. El barrio se llenó de color gracias a los murales reivindicativos realizados por Esperança Mestre, Francesc Aguilar, Ramon Cavaller, Miquel Martí Company, Joan Mas y Pere Mascaró.

La programación reunió a buena parte de la efervescencia cultural de Mallorca y también a artistas de fuera de la isla, algo que ayer por la noche volvió a suceder, con muchos rostros conocidos participando de la fiesta. A lo largo de estos 50 años han actuado cantautores como Maria del Mar Bonet, Joan Ramon Bonet, Guillem d’Efak, Biel Majoral y Toni Morlà, además de grupos como UC, Traginada o Els Valldemossa. También participaron compañías teatrales como Comediants y S’Estornell, grupos de danza y folklore, bandas de música, corales, xeremiers, compañías de marionetas y artistas circenses. Entre los momentos más recordados figuran la verbena del Jardinet de l’Amor, la reaparición de Bonet de Sant Pere, el homenaje a Lola Anglada, el estreno de El fogó dels jueus, de Llorenç Moyà, y la representación de La Torna, de Els Joglars.

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La antigua fábrica de alfombras de la familia Mercadal fue el gran centro de operaciones. Allí se organizaban actividades culturales, se confeccionaban carteles y pancartas y se celebraban reuniones. También surgieron campañas como la defensa del Parc de la Mar, el Comité de Defensa de sa Dragonera, la reivindicación para derribar los pabellones militares de la Porta del Camp o las movilizaciones que reclamaban centros de salud en los barrios.