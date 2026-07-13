La Policía Local de Palma interviene para frenar otra fiesta con música en la playa de Can Pere Antoni

La Policía Local de Palma intervino durante el fin de semana contra varios botellones y fiestas con música en la playa de Can Pere Antoni, una zona en la que los vecinos han denunciado reiteradamente celebraciones nocturnas que se prolongan hasta la madrugada.

Durante los operativos, agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) retiraron dos altavoces y formularon varias denuncias por alteración de la convivencia y tenencia de drogas. La actuación policial permitió frenar una nueva fiesta con música en la arena después de las quejas expresadas por los residentes de la zona.

Los vecinos habían alertado de que estas concentraciones, antes esporádicas, se habían convertido en una situación frecuente durante el verano. "Ya no podemos más. Estas fiestas se repiten cada semana, impiden el descanso y dejan suciedad en la playa y en el paseo", denunciaba Jaime Lamas, portavoz de un colectivo formado por unos ochenta residentes.

Según explicaron, las fiestas se celebran habitualmente frente al número 4 del Passeig del Portitxol, junto a la pérgola utilizada durante el día por los socorristas para atender a personas con movilidad reducida. Los residentes aseguraban que algunos grupos instalaban equipos de música e incluso iluminación para convertir la zona en una "discoteca particular".

Hurtos con patinete

Por otra parte, durante el operativo el viernes por la mañana, la Policía detuvo a dos hombres de 26 y 27 años como presuntos autores de un delito de hurto, después de que, presuntamente, sustrajeran objetos tecnológicos y efectos personales valorados en más de 400 euros a varios bañistas cuando circulaban en un patinete eléctrico.

Asimismo, la Sala de Atestados instruyó un atestado penal contra un conductor que superaba la tasa de alcohol constitutiva de delito y ordenó la retirada de su vehículo al depósito municipal. Durante esa misma jornada también se instruyeron diligencias contra una mujer por un presunto delito leve de daños.