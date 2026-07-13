Palma recuerda a Miguel Ángel Blanco 29 años después de su asesinato por ETA
Representantes de las instituciones de Balears han participado en el homenaje celebrado frente al Ayuntamiento bajo el lema "Tu legado nos compromete"
El Ayuntamiento de Palma ha guardado este lunes un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua asesinado por ETA hace 29 años. El homenaje, celebrado frente a Cort, se ha sumado a la convocatoria promovida por la Fundación Miguel Ángel Blanco bajo el lema "XXIX aniversario Miguel Ángel Blanco. Tu legado nos compromete".
El acto ha estado presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y ha contado con la participación de concejales de la corporación municipal, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, y representantes del Govern y el Consell de Mallorca.
Tras el minuto de silencio se ha leído el manifiesto elaborado por la fundación. Han participado Conchita Gatell, presidenta de la Asociación de Gent Gran de Can Pastilla; Montserrat Lezaún, madre de Diego Salvá Lezaún, una de las últimas víctimas mortales de ETA, y Joan Mascaró, miembro de la Asociación de Debate Balear.
"Recordar la historia"
Martínez ha destacado el respaldo del Ayuntamiento a la convocatoria y ha señalado que se trata de "un día importante para recordar la historia y aquellas situaciones que, en su momento, iniciaron un cambio en España".
"Hoy es un día para estar al lado de todas las víctimas del terrorismo y no olvidar, para que las generaciones venideras conozcan la historia y sepan lo que no tiene que volver a pasar en este país", ha concluido el alcalde.
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