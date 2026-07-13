Més acusa al PP de abrir la vivienda protegida de Palma a fondos de inversión

Més per Palma ha denunciado que el Govern balear del PP permitirá que empresas y fondos de inversión puedan comprar viviendas a precio tasado, una medida que, según la formación ecosoberanista, perjudicará a las familias y a los jóvenes que buscan una residencia habitual en Palma.

El partido sostiene que el cambio, introducido mediante la Ley Ómnibus, abre la puerta a que operadores con una capacidad económica muy superior compitan por unos inmuebles que hasta ahora estaban destinados a personas con necesidad de vivienda. "Es un escándalo y una injusticia. Las viviendas protegidas son para que viva la gente, no para que los fondos buitre hagan negocio", ha afirmado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol.

La formación reclama que las viviendas a precio tasado continúen reservadas exclusivamente a personas que las destinen a su domicilio habitual y permanente. A su juicio, permitir el acceso de sociedades y fondos de inversión "vacía de sentido" la finalidad social de este tipo de inmuebles.

"El alcalde Martínez y la presidenta Prohens están poniendo una alfombra roja a los fondos buitre para que hagan negocio con unas viviendas que deberían garantizar un derecho básico", ha denunciado Truyol. "Es incomprensible que, en plena crisis habitacional, el PP decida favorecer a quienes especulan por delante de quienes necesitan un hogar", ha añadido.

Més advierte de que el cambio reducirá las oportunidades de acceso para los residentes y favorecerá una mayor concentración de la propiedad en manos de grandes inversores. "Los jóvenes y las familias tendrán que competir con grandes operadores financieros para acceder a una de las pocas viviendas que todavía mantienen precios más asequibles", ha señalado el partido.

"Exigencias para las familias y privilegios para los fondos"

Truyol ha cuestionado que los particulares deban cumplir una serie de requisitos mientras las empresas podrían adquirir estos inmuebles sin estar sometidas a las mismas condiciones. "El PP exige a cualquier vecino que no tenga otra vivienda, que destine el piso a residencia habitual y permanente, que esté inscrito en el Registro público de demandantes y que justifique unos ingresos limitados", ha expuesto.

"¿Cómo es posible que, al mismo tiempo, permita que los fondos buitre compren viviendas a precio tasado?", ha preguntado la portavoz. "Los fondos de inversión no son ciudadanos con necesidad de acceder a una vivienda. No vivirán en ella ni tienen una nómina que justificar", ha agregado.

Para Més, esta contradicción convierte una herramienta destinada a garantizar derechos en "una nueva oportunidad de negocio para los especuladores". Truyol ha llegado a asegurar que la actuación del PP se encuentra "al límite de la prevaricación".

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La portavoz ecosoberanista considera que la medida supone "un paso atrás muy grave" en las políticas de vivienda y acusa al PP de contribuir a inflar todavía más el mercado inmobiliario. "Permitir que los fondos buitre accedan a viviendas protegidas hace crecer aún más la burbuja inmobiliaria y supone un ataque frontal al derecho a la vivienda", ha manifestado Truyol.