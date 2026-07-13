Martínez justifica la multa a los vecinos de sa Llotja por colgar carteles contra el ruido: "Las asociaciones también tienen que cumplir las normas"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha justificado la multa impuesta por el Ayuntamiento a la asociación de vecinos sa Llotja-Born por colgar carteles contra el ruido y ha defendido que las entidades vecinales, al igual que el resto de ciudadanos y empresas, están obligadas a respetar las ordenanzas municipales.

"Sea una asociación, un ciudadano o una empresa, si se incumple una ordenanza, el Ayuntamiento tiene la obligación de sancionar", ha afirmado Martínez. El alcalde ha evitado valorar si la actuación municipal es "buena o mala" y ha insistido en que la identidad de la persona o entidad sancionada no debe condicionar la aplicación de la normativa.

"Lo importante no es si se trata de un ciudadano, una empresa o una asociación. Lo importante es que en Palma se cumplan las ordenanzas", ha recalcado.

Una multa de 240 euros por cuatro carteles

El Ayuntamiento de Palma ha sancionado a la asociación vecinal por colocar carteles contra el ruido en las calles Boteria, Mar, Sant Joan y Jaume Ferrer. La multa asciende a 240 euros, 60 euros por cada cartel, siempre que la entidad se acoja al pronto pago y renuncie a presentar alegaciones.

La actuación municipal también ha supuesto la confiscación de 18 banderolas, cuyo coste, según la asociación, fue de unos 400 euros. Los carteles, de color rojo, incluían mensajes como "Noise is torture" y "El renou és tortura", con los que los residentes pretendían denunciar las molestias ocasionadas por la elevada concentración de establecimientos de restauración y ocio nocturno en el barrio.

Los Bomberos de Palma acudieron el pasado 4 de junio a sa Llotja, a instancias de la Policía Local, para retirar varias de estas banderolas de balcones y fachadas. Los agentes consideraron que su colocación contravenía la ordenanza municipal.

"No se puede reducir el debate a quién recibe la sanción"

Martínez ha enmarcado la multa en el compromiso de su gobierno contra las conductas incívicas y ha destacado el incremento de los recursos municipales destinados a barrios como Santa Catalina y sa Llotja. "Desde que soy alcalde, el Ayuntamiento mantiene un compromiso firme para combatir todas las actuaciones incívicas de esta ciudad", ha manifestado.

El alcalde también ha reivindicado la nueva ordenanza cívica aprobada el pasado año, que ha definido como "una gran herramienta" para que la Policía Local y los funcionarios municipales "puedan actuar contra el incivismo y favorecer la convivencia".

"Lo que tienen que hacer las asociaciones de vecinos, todas ellas, es cumplir las normas", ha señalado.

Martínez también se ha referido al recurso presentado contra la ordenanza por la Federació d'Associacions de Veïns de Palma y ha planteado que el debate debe centrarse en si Palma quiere ser una ciudad en la que se respeten las normas.

"No podemos reducir el debate a si se debe sancionar o no a una asociación de vecinos. El debate está en cumplir o no cumplir las normas. Llevarlo a otro terreno es un disparate", ha añadido.

Sin datos sobre las sanciones a los locales

La asociación de vecinos sa Llotja-Born ha criticado que el Ayuntamiento sancione a la entidad por colocar unos carteles que considera "inofensivos", mientras, a su juicio, tolera incumplimientos reiterados por parte de bares y restaurantes.

"El Ayuntamiento de Palma sanciona a una asociación de vecinos por colgar unos carteles inofensivos y tolera la vulneración constante de la normativa municipal por parte de restaurantes y bares", denunciaron tras conocer la multa.

Preguntado por el número de sanciones impuestas a los establecimientos de sa Llotja por exceso de ruido, incumplimientos en las terrazas o superación del aforo permitido, el alcalde no ha facilitado ninguna cifra. "No dispongo de esos datos en este momento", ha señalado.

Críticas de Més per Palma

Por su parte, la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha criticado que las sanciones se hayan impuesto al amparo de la ordenanza cívica contra unos vecinos que, precisamente, reclaman civismo. "Se multa a quienes reivindican sus derechos, pero seguimos sin saber cuántas sanciones se han impuesto a los negocios por incumplimientos de aforo, terrazas, horarios o ruidos", ha señalado.

Truyol ha acusado al alcalde de aplicar "mano dura" contra los colectivos vecinales y de ofrecer "alfombra roja" a los negocios turísticos. "Es una actuación represiva y una muestra de cinismo, porque se sanciona en virtud de la ordenanza cívica a una asociación que lo único que pide es civismo", ha concluido.