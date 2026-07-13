Cort limita las deficiencias de la comisaría de la Platja de Palma a una incidencia con el aire acondicionado

El regidor de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, ha limitado las deficiencias denunciadas por el sindicato ATAP en las dependencias de la Policía Local de les Meravelles, en la Platja de Palma, a una incidencia relacionada con varios aparatos de aire acondicionado.

"Hubo una incidencia con unos equipos de aire acondicionado. Desde la Prefectura se intentó paliar esta carencia con aparatos portátiles, que generaron una acumulación de agua", ha explicado Bauzá. El responsable municipal ha añadido que el departamento de Infraestructuras ya ha actuado en las instalaciones y que "se está trabajando para solucionar estas deficiencias".

Pese a que el concejal ha limitado las deficiencias en estas dependencias, las imágenes que ilustran esta información muestran problemas que van más allá de la climatización. En una de ellas se observan desprendimientos en el interior de un baño, con restos esparcidos por el suelo, mientras que en otra aparecen humedades y un notable deterioro del techo, con parte de la armadura metálica al descubierto.

ATAP denuncia "precariedad, insalubridad y riesgo físico"

El pasado viernes por ATAP denunció ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento. El sindicato alertó de "graves deficiencias en materia de seguridad y salud laboral" en estas dependencias, utilizadas como vestuario y zona de descanso por los agentes destinados en la Platja de Palma.

Según la organización sindical, las instalaciones se encontraban en una situación de "absoluta precariedad, insalubridad y riesgo físico". Entre las deficiencias enumeradas figuraban una temperatura interior de 27,2 grados a primera hora de la mañana, el mal funcionamiento de los sistemas fijos de climatización y la acumulación de agua procedente de los equipos portátiles.

ATAP aseguró que el agua condensada se evacuaba mediante tubos introducidos en papeleras y cubos abiertos situados cerca de tomas de corriente, regletas y cableado, lo que, a su juicio, generaba un "riesgo inminente de cortocircuito, electrocución e incendio". También denunció la presencia de agua estancada en el suelo, con el consiguiente riesgo de caídas.

Falta de limpieza y extintores sin revisar

El sindicato señaló además que los extintores estaban fuera del plazo previsto de revisión y denunció una falta de higiene y ventilación en las dependencias. Según su escrito, las papeleras se encontraban "desbordadas", con restos de comida, mientras que parte del cableado eléctrico e informático permanecía expuesto a ras de suelo.

ATAP ha solicitado una inspección técnica urgente, la reparación o sustitución de los sistemas de climatización, la retirada de los aparatos portátiles que considera peligrosos, la actualización de la revisión de los extintores y la implantación de un servicio regular de limpieza y recogida de residuos.