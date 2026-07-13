Cort elimina más de 500 pintadas vandálicas en decenas de edificios históricos de Palma

El Ayuntamiento de Palma ha retirado hasta la fecha 539 grafitis localizados en 224 edificios protegidos y catalogados de la ciudad. La actuación ha permitido recuperar 2.274 metros cuadrados de fachadas históricas mediante técnicas especializadas de conservación del patrimonio.

La campaña específica de eliminación de pintadas vandálicas en inmuebles catalogados se puso en marcha en noviembre de 2024 en el Casc Antic de Palma. Tras completar dos intervenciones integrales en este ámbito, los trabajos se han extendido progresivamente a otros puntos de la ciudad y continúan actualmente en distintas calles de los barrios del Eixample.

En concreto, el Ayuntamiento ha actuado en zonas como Jaume III, Sant Jaume, la Missió, la Seu, la Llotja-Born, Puig de Sant Pere, plaça Patins, el Mercat, Sindicat, Bons Aires, plaza de Toros, Son Sardina, el Jonquet, Sant Nicolau, Cort, Monti-sion, la Calatrava, Santa Catalina, Son Armadams, Sant Pere, Marqués de la Fontsanta y Coll d’en Rabassa.

De los 224 edificios intervenidos, la mayoría corresponden a inmuebles con catalogación B, con 166 actuaciones. También se ha trabajado en diecinueve edificios catalogados A1/BIC, 16 A1, 17 A2, tres A2/BIC, dos B/BIC y un Bien Catalogado.

El antes y el después en la calle de l'Aigua. / Cort

La retirada de grafitis en edificios históricos requiere un procedimiento específico para evitar daños en los elementos protegidos. Cada intervención empieza con una inspección sobre el terreno para localizar, registrar y georreferenciar las pintadas existentes. Después, los técnicos realizan una valoración individualizada de cada caso, teniendo en cuenta la superficie afectada, el material de la fachada, el tipo de soporte y las necesidades concretas de limpieza.

Antes de iniciar los trabajos se llevan a cabo inspecciones visuales para analizar el material sobre el que se encuentra la pintada, ya sea piedra natural, marés, morteros de cal o superficies pintadas, así como la composición de la pintura utilizada. Cuando es necesario, se realizan ensayos específicos para determinar la compatibilidad de los productos empleados y ajustar los tiempos de actuación y la presión de limpieza.

Intervención en una fachada protegida de la calle dels Angels. / Cort

Una vez completado este proceso, la eliminación se ejecuta mediante técnicas especializadas que respetan las características constructivas y el grado de protección patrimonial de cada inmueble. El objetivo, según Cort, es garantizar la conservación de los valores históricos y arquitectónicos de los edificios afectados.

Más de nueve mil pintadas eliminadas en toda Palma

El Ayuntamiento enmarca estas actuaciones en su "compromiso contra las pintadas vandálicas" y en la preservación del patrimonio histórico de Palma, uno de los principales valores culturales e identitarios de la ciudad.

Cort recuerda además que en 2025 se retiraron más de 9.200 pintadas en toda Palma, un 60 % más que el año anterior. Especialmente relevante fue el incremento de actuaciones en fachadas de edificios, que pasaron de 336 intervenciones en 2024 a más de 4.300 en 2025.