Cort se apoyará en vigilantes de seguridad privada para combatir el incivismo en la Platja de Palma

El Ayuntamiento de Palma y las principales asociaciones del sector de la seguridad privada han firmado un acuerdo este lunes para reforzar la coordinación entre la Policía Local y los vigilantes de los establecimientos turísticos de la Platja de Palma. El objetivo es mejorar la prevención, agilizar la comunicación de incidencias y dar una respuesta conjunta ante conductas incívicas o posibles incumplimientos de las ordenanzas municipales.

El convenio ha sido suscrito por el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá; la presidenta de la Asociación de Empresas del Sector de la Seguridad Privada de Baleares; Inés Ybarra, y la presidenta de APROSER Baleares, Pilar Albacete. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defendido que el acuerdo permitirá "mejorar la prevención, reforzar la coordinación y ofrecer una respuesta más eficaz".

Este convenio prevé la creación de canales permanentes de comunicación, protocolos comunes de actuación y reuniones periódicas entre los agentes municipales y los responsables de seguridad de los establecimientos adheridos.

La colaboración estará abierta a hoteles, locales y otros negocios de la zona que dispongan de servicios de vigilancia privada. Los vigilantes podrán comunicar con mayor rapidez las vulneraciones de las ordenanzas o las conductas que afecten a la convivencia, mientras que la Policía Local coordinará la respuesta ante las incidencias detectadas.

Firma del acuerdo este lunes. / Cort

Uno de los principales puntos es la creación del Equipo Comunitario Especializado en la Seguridad de los Establecimientos Turísticos (ECESET), formado por agentes del Distrito Litoral de la Policía Local. Este equipo mantendrá un contacto directo con los responsables de seguridad privada, coordinará actuaciones, participará en la formación de los vigilantes e impulsará campañas de sensibilización dirigidas tanto a los trabajadores como a los clientes.

Los establecimientos adheridos difundirán un código de comportamiento en diferentes idiomas mediante carteles, trípticos y otros materiales informativos. Cort también organizará cada año sesiones formativas para actualizar los conocimientos de los vigilantes y mejorar su coordinación con los agentes municipales.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de un año y se prorrogará automáticamente. Una comisión formada por la Policía Local, el ECESET, las asociaciones de seguridad privada y los establecimientos participantes evaluará sus resultados y propondrá nuevas actuaciones.

Más de 1.100 actas por venta ambulante

Durante la presentación del convenio, el alcalde también ha dado a conocer el primer balance del dispositivo SETUR, desplegado desde el 11 de mayo y que permanecerá activo hasta el 31 de octubre. El operativo cuenta con hasta 90 agentes fijos, patrullas a pie y motorizadas y el apoyo de las unidades especializadas.

Desde su puesta en marcha se han realizado cerca de treinta operativos contra la venta ambulante ilegal, la venta no autorizada de alcohol, el trile y otras actividades. La Policía Local también ha establecido más de 650 puntos de vigilancia.

El dispositivo ha tramitado 1.101 actas por venta ambulante ilegal, 185 denuncias contra masajistas sin autorización, 222 denuncias de tráfico y 24 actas por consumo de alcohol en la vía pública. Además, se han instruido 37 atestados, se han practicado 20 detenciones y se han decomisado más de ocho toneladas de material.

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Martínez también ha anunciado la convocatoria de una Mesa específica para la Platja de Palma, en la que vecinos, comerciantes y empresarios podrán plantear sus necesidades y propuestas en materia de seguridad y convivencia. El Ayuntamiento prevé, además, ampliar la videovigilancia hasta los 21 puntos e incorporar nuevos vehículos, motocicletas y drones a la Policía Local.