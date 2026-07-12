Terminan las obras del nuevo murete de la Playa de Palma, una rectificación de 1.600 metros de longitud
Las obras empezaron en abril y se han prolongado hasta la segunda semana de julio, incluidas en el Plan Global de Actuación de la zona turística, que el Ayuntamiento de Palma ha financiado con fondos europeos
El Ayuntamiento de Palma ha concluido esta semana el nuevo murete de 1.600 metros de longitud de la Playa de Palma, que separa el arenal del paseo. Hace un año Cort decidió retirar el anterior muro para evitar que en verano los turistas lo utilizaran como barra de barpara el consumo de alcohol en la vía pública, pero no tuvo en cuenta que sin ese tope la arena también cambiaría de lugar, como así sucedió posteriormente, invadiendo el paseo, los parterres, la calzada y hasta los comercios de primera línea .
La decisión se convirtió en blanco de críticas de vecinos, comerciantes y restauradores afectados. Y la rectificación municipal de aquella decisión tan contestada es un nuevo muro de 1.600 metros de longitud que se empezó a construir en abril y al que se le echó la temporada turística encima, obligando a los visitantes, a convivir durante el mes de junio y principios de julio con las obras en primera línea durante sus vacaciones, trabajos que incluyen también tareas de pavimentación para ajustar el nuevo muro con el paseo, así como con la instalación de alguna de las nuevas farolas que quedan pendientes.
Esta semana se han terminado los trabajos, aunque en muchas zonas la arena sigue invadiendo el paseo. El murete se ha construido con bloques de hormigón de unos tres metros cada uno que los técnicos de la empresa Vopsa han ido alineando. Las obras del murete se han incluido en una inversión mayor que asciende a 10,9 millones de euros, financiada con fondos europeos y recogida en el Plan Global de Actuación de la zona, aunque hasta el último momento Cort estudió otras alternativas.
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