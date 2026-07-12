¿Por qué pierde arena la Playa de Palma de forma tan acelerada?

Mucho paseo y cada vez menos playa. En les Meravelles la anchura de la arena todavía supera en algunos tramos los 25 metros, pero en la Porciúncula, más cerca de s'Arenal de Llucmajor, la acelerada regresión de la línea de costa y la pérdida de arena saltan a la vista, con tramos de apenas cuatro metros de anchura hasta la orilla, donde los bañistas se han quedado literalmente sin espacio físico y toman el sol amontonados.

Preocupado por la regresión de la costa en la Playa de Palma, que a medio plazo puede afectar también a la industria turística de la zona, el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma está a punto de encargar, por un importe de 16.000 euros, un estudio sobre la regresión de la arena en los cinco kilómetros de la Playa de Palma, del Club Náutico de Can Pastilla al de s'Arenal. Se trata de un trabajo técnico sobre la dinámica litoral de la zona que ofrezca una respuesta científica a la progresiva pérdida de anchura del arenal observada durante los últimos años, lo que, según Cort, "reduce la superficie útil para el baño, incrementa la vulnerabilidad del frente marítimo y afecta negativamente a la calidad ambiental y turística de ese ámbito".

El departamento municipal de Infraestructuras quiere contar con este estudio actualizado antes de tomar decisiones y ejecutar uno de sus proyectos más ambiciosos: la Renovación y recuperación paisajística de la Platja de Palma, que se plantea como una actuación integral destinada a abordar los problemas funcionales de la primera línea de la zona turística, con la voluntad de ir mucho más allá de una mera intervención estética sobre el paseo.

a / La anchura de la arena en la Playa de Palma se va estrechando en las zonas más cercanas a s'Arenal de Llucmajor, de ses Fontanelles a la Porciúncula

El proyecto del Ayuntamiento de Palma pretende acabar con la obsolescencia de las infraestructuras urbanas de la zona turística, las deficiencias del sistema de drenaje y su falta de permeabilidad, así como con la escasez de zonas de sombra y espacios verdes y la necesidad de recuperar el entorno costero. Y, en este último aspecto, identifica la regresión de la arena de la playa y su progresiva pérdida de anchura como "uno de los principales problemas estructurales del entorno". Y considera que "debe abordarse mediante una metodología técnica rigurosa, con capacidad para identificar sus causas y orientar las soluciones adecuadas".

Por ese motivo, señala que el "estudio deberá permitir conocer el funcionamiento litoral de la Playa de Palma, diagnosticar las causas de los procesos de regresión observados y establecer una base técnica objetiva para orientar las fases posteriores del Proyecto de Renovación y recuperación paisajística de la Playa de Palma", convirtiéndose el estudio «en un documento técnico que sirva de apoyo al Ayuntamiento de Palma en la toma de decisiones, en la preparación del concurso de ideas y en la posterior redacción del proyecto de recuperación" de la zona turística.

En la zona de las Meravelles la anchura es mayor, entre los 30 y los 20 metros, pero sufre variaciones significativas y una sobreexplotación comercial / Miguel Vicens

De las construcción de los puertos a la regeneración de la arena de 1986

La erosión y regresión de la línea de costa de la Playa de Palma empezó en la década de los sesenta del siglo pasado con la urbanización costera y la construcción de los puertos deportivos de Can Pastilla y s'Arenal, según un informe de Mar Balear que describe este proceso regresivo desde 1956, cuando s'Arenal de Palma era una zona prácticamente virgen, hasta el año 2008. Con la urbanización de la zona y la construcción de los puertos, el cambio más importante se produjo en el sector norte de la playa, en la zona de Can Pastilla, mediante el avance de la línea de costa al abrigo de los nuevos diques portuarios, que actuaron atrapando el sedimento que arrastraba la deriva litoral.

En 1986 se produjo otro hecho muy significativo. Se regeneró la playa con 470.000 metros cúbicos de arena, lo que supuso un avance en planta de 125.000 metros cuadrados entre 1985 y 1990. El análisis histórico mostró que veinte años después la línea de costa era igual o mayor que en fechas anteriores a la regeneración, con una superficie de playa de unos 230.000 metros cuadrados, 1,8 veces mayor que la superficie de la playa previa a la regeneración. Asimismo, la anchura media de la playa pasó de 22,9 metros a 45,9 metros tras la regeneración. Sin embargo, entre 1990 y 2008, la línea de costa mostró acumulación en el norte de la playa, en Can Pastilla y en las zonas abrigadas por los puertos deportivos. Avanzó también entre ses Fontanelles y les Meravelles. Permaneció estable en la zona sur, junto al puerto de s'Arenal, y retrocedió entre la Porciúncula y s'Arenal hasta su posición previa a la regeneración de arena de 1986. Procesos que se han acelerado mucho más en los veinte años posteriores al estudio, como se puede observar a simple vista.