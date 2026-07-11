Denuncian "absoluta precariedad, insalubridad y riesgo físico" en la comisaría de la Policía Local de Platja de Palma

El sindicato ATAP ha registrado este viernes en el Ayuntamiento de Palma una denuncia por "graves deficiencias en materia de seguridad y salud laboral" en la oficina de la Policía Local de Maravillas, en Platja de Palma, unas dependencias utilizadas como vestuario y zona de descanso para las dotaciones que prestan servicio en la zona.

En el escrito, dirigido al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el sindicato denuncia "el estado de absoluta precariedad, insalubridad y riesgo físico" de estas instalaciones y sostiene que las deficiencias detectadas afectan directamente a la salud y a la integridad de los agentes.

ATAP asegura que, en una inspección visual realizada a las 9.00 horas, se constataron 27,2 grados en el interior del inmueble. El sindicato advierte de que, al tratarse de una zona de descanso y vestuario, estas temperaturas "extremas" pueden superar "con creces" los límites legales de confort térmico a lo largo de la jornada de verano.

La organización también denuncia un "riesgo eléctrico severo" por la acumulación de agua. Según el escrito, los sistemas fijos de climatización "no funcionan correctamente" y han sido sustituidos por aparatos portátiles que evacúan el agua condensada mediante tubos introducidos en papeleras y cubos abiertos. ATAP sostiene que estos recipientes se encuentran junto a tomas de corriente, regletas y cableado expuesto, lo que genera "riesgo inminente de cortocircuito, electrocución e incendio".

El sindicato afirma además que el suelo presenta "acumulaciones significativas de agua estancada" procedente de filtraciones y de los sistemas de climatización, con "riesgo de caídas por resbalones" y peligro añadido por la proximidad de electrodomésticos conectados a la red eléctrica.

Otra de las críticas se centra en los sistemas contra incendios. ATAP asegura que los extintores tienen como última revisión trimestral diciembre de 2025 y que la próxima figuraba para marzo de 2026, por lo que, según el sindicato, estarían "caducados y fuera de plazo de revisión".

Papeleras "desboradadas"

La denuncia también habla de "absoluta falta de higiene, ventilación y salubridad". El sindicato afirma que no existe un servicio periódico de limpieza, que las papeleras están "desbordadas con restos orgánicos y bolsas de comida en descomposición" y que hay cableado informático y eléctrico "expuesto a ras de suelo acumulando suciedad".

ATAP exige al Servicio de Prevención que ordene una "inspección técnica urgente", que se reparen o sustituyan los sistemas de aire acondicionado, que se retiren los aparatos portátiles que, según el sindicato, generan "riesgo de electrocución", y que se actualice la revisión de los extintores. También reclama un servicio regular de limpieza y recogida de residuos.

El sindicato advierte de que, si no se subsanan estas deficiencias, acudirá a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social porque, según sostiene, ponen "en riesgo directo la salud y la integridad física de los policías locales".