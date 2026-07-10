Palma suma un nuevo asentamiento de caravanas en Marivent: "Hasta hace tres años aún podía alquilar un piso"

El aparcamiento municipal gratuito de Marivent, situado junto al Palacio de veraneo de la Familia Real, se está consolidando como un nuevo asentamiento de caravanas en Palma y amenaza con crecer siguiendo los ejemplos de Son Hugo, Son Güells o Ciutat Jardí, donde se concentran decenas de estos vehículos. Se trata de un fenónemo en expansión en la ciudad ante la imposibilidad de acceder a un alquiler.

"Hasta hace tres años todavía podíamos alquilar, ahora ya no. El piso más económico son 1.400 euros, es imposible", cuenta Florencia, argentina con nacionalidad italiana, residente en una caravana en el incipiente asentamiento de Marivent. Está estacionada junto a otros dos vehículos en los que residen compañeras que también trabajan en la hostelería. "Nos tenemos que ayudar porque todos estamos en la misma situación", explica.

Este jueves había estacionadas en el aparcamiento dieciséis caravanas y furgonetas camperizadas adaptadas como vivienda. Florencia asegura que muchas de las personas que han empezado a instalarse en este aparcamiento trabajan durante la temporada turística. En su caso, llegó al inicio de la campaña y prevé quedarse hasta que cierre el establecimiento en el que trabaja allí cerca. "Llevamos aquí desde que empezó la temporada y vamos a estar aquí hasta que cierre el restaurante. El año pasado cerró en octubre, a ver hasta cuándo aguantamos este año. Supongo que después nos moveremos y nos iremos a otro lugar de la isla", relata.

Caravanas estacionadas en el aparcamiento de Marivent. / Ana Belén Muñoz

Ante esa situación, la caravana se ha convertido para ella y sus compañeras en la única alternativa posible. "Nosotras nos arreglamos bien así, pero hay un problema muy grande con la vivienda y no nos queda otro remedio", lamenta.

Esta residente señala que la vida en el aparcamiento exige una organización diaria. Florencia cuenta que lava la ropa en una lavandería, se ducha en el gimnasio y una vez a la semana acude a una gasolinera para vaciar las aguas residuales. También reclama civismo entre quienes viven en la zona y pide que todos se comporten correctamente para evitar conflictos con el entorno.

"Definitivamente cada vez vemos a más gente trayendo aquí su caravana", advierte sobre este solar municipal abierto como aparcamiento disuasorio en 2023 para compensar en parte las plazas de párking que se perdieron con la reforma del Passeig Marítim. Cuenta con unas 600 plazas y una superficie de 30.000 metros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los más grandes de la ciudad.

Conectado con la L30

En una primera fase se habilitaron 120 plazas en la explanada más cercana a la calle Joan Miró, mientras se acondicionaban e iluminaban las otras dos explanadas situadas en la parte más alta del solar y se completaban los accesos interiores. El aparcamiento está conectado con la línea L30, que enlaza Marivent con el Palacio de Congresos.

La presencia de caravanas ha sido continuada desde que abrió, pero su número está creciendo exponencialmente este verano.