Palma instala sensores inteligentes para detectar plazas libres en los aparcamientos de Manacor y Marquès de la Sénia
El sistema permitirá conocer en tiempo real la ocupación y guiar a los conductores hacia las plazas disponibles con señales luminosas
La Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP) ha adjudicado la instalación de un nuevo sistema inteligente de detección de plazas libres en los aparcamientos municipales de la calle Manacor y Marquès de la Sénia. La actuación supondrá una inversión de 73.167 euros, IVA incluido, y permitirá a los usuarios conocer en tiempo real el estado de ocupación de ambos estacionamientos de Palma.
El contrato, adjudicado a la empresa Equinsa Parking S.L.U., contempla el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema integral de detección de ocupación plaza a plaza, basado en sensores de alta precisión y dispositivos de señalización visual.
Gracias a esta tecnología, los conductores podrán ser guiados de forma dinámica hacia las plazas disponibles mediante las habituales señales luminosas verdes y rojas situadas sobre cada estacionamiento. El sistema incluirá también paneles informativos para facilitar la orientación dentro de los aparcamientos.
Esta mejora ya está implantada en los aparcamientos municipales de Santa Pagesa, Vía Roma y Antoni Maura, y ahora se extenderá a los estacionamientos de Manacor y Marquès de la Sénia. La SMAP enmarca la actuación en su objetivo de ofrecer "un servicio público más moderno, eficiente y orientado al usuario".
La empresa municipal ha informado además de que ya han finalizado los trabajos para renovar los sistemas de interfonía y megafonía de los aparcamientos de Vía Roma, junto a la Clínica Rotger, y Parc de la Mar.
Estas intervenciones han permitido actualizar los sistemas de comunicación con tecnología de última generación, mediante la instalación de altavoces IP con interfonía integrada y sonido en alta definición, además de un nuevo software de gestión de mensajes para la megafonía.
Diez cámaras en el aparcamiento de Manacor
En el aparcamiento de Manacor, la SMAP también ha reforzado el sistema de videovigilancia con la instalación de diez cámaras de alta resolución con visión nocturna, conectadas a la sala de control para facilitar la supervisión en tiempo real.
Asimismo, se ha instalado un sistema de megafonía en las escaleras del aparcamiento de Manacor, gestionado desde la sala de control, para emitir avisos inmediatos ante cualquier incidencia.
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