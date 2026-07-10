Palma guarda un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Los Gallardos

El Ayuntamiento de Palma ha guardado este viernes un minuto de silencio en señal de "duelo, respeto y solidaridad con las víctimas mortales, las personas desaparecidas y todos los efectivos" que trabajan en el incendio forestal declarado en Los Gallardos, en Almería.

El acto, convocado por el Consistorio en adhesión a la convocatoria promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias, ha estado presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y ha contado con la asistencia de representantes y regidores de la corporación municipal.

También han asistido la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal; así como representantes del Consell de Mallorca y del Govern de les Illes Balears.

Recursos del Ayuntamiento

Tras el minuto de silencio, el alcalde ha trasladado el apoyo de Palma al pueblo de Almería y ha expresado su agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de emergencias y los profesionales que trabajan en la zona afectada por el incendio.

Martínez ha puesto también a disposición de la zona afectada los recursos del Ayuntamiento de Palma "para colaborar en todo aquello que sea necesario".