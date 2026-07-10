Flipau amb Pere Garau pide ampliar el NitBus a todos los días laborables

La plataforma ciudadana Flipau amb Pere Garau ha solicitado a la EMT de Palma que estudie la ampliación del servicio de NitBus a todos los días laborables. La entidad reclama que el transporte público nocturno no se limite a los viernes, sábados y vísperas de festivos, como ocurre actualmente, y se adapte a las necesidades de los trabajadores con horarios nocturnos o extensivos.

La plataforma ha trasladado a la empresa municipal la preocupación de vecinos de Pere Garau que trabajan en el sector servicios, especialmente en restauración, hostelería, comercio y otras actividades con jornadas que terminan tarde. Según la entidad, la falta de autobuses nocturnos entre semana deja a muchos residentes sin una alternativa de transporte público para regresar a casa.

Flipau amb Pere Garau pone como ejemplo la línea 5, que vertebra barrios como Pere Garau, Son Gotleu, el Rafal y es Viver. La entidad recuerda que, a partir de las 23.30 horas, esta línea finaliza su servicio, lo que obliga a muchos trabajadores a depender de medios de transporte más caros, menos sostenibles o a realizar desplazamientos a pie en horarios poco seguros.

La plataforma sostiene que el transporte público es un servicio esencial que debe garantizar la accesibilidad y la movilidad de toda la ciudadanía, también de quienes no tienen horarios laborales convencionales. En este sentido, advierte de que la realidad económica de Palma, muy vinculada al turismo y al sector servicios, implica que una parte importante de la población trabaja fuera de las franjas diurnas habituales.

"Limitar el servicio nocturno a los fines de semana y vísperas de festivos no responde adecuadamente a las necesidades reales de la población", defiende la entidad.

Menos coches

Flipau amb Pere Garau considera que ampliar el NitBus durante los días laborables permitiría reducir el uso del vehículo privado, disminuir la contaminación, el ruido y la congestión urbana, además de favorecer una movilidad más segura y sostenible.

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La plataforma también vincula esta medida a la cohesión social y territorial, al considerar que todos los barrios deben tener acceso a una movilidad digna. Asimismo, sostiene que la mejora del transporte nocturno reforzaría la seguridad personal y viaria, al evitar desplazamientos a pie en horas y condiciones poco seguras.