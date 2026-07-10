El Ayuntamiento de Palma contra los vecinos de sa Llotja: Los multa con 240 euros por colgar carteles contra el ruido en el barrio

El Ayuntamiento de Palma ha multado este viernes a la Asociación de Vecinos sa Llotja-Born por colgar carteles contra el ruido en las calles Boteria, Mar, Sant Joan y Jaume Ferrer, lo que supondrá para la entidad vecinal una sanción de 240 euros, 60 por cartel, si recurre al pronto pago y renuncia a presentar alegaciones contra la sanción. También supone, además, la confiscación municipal de las 18 banderolas, que costaron 400 euros.

Portavoces de la asociación vecinal criticaron ayer que "el Ayuntamiento de Palma sancione a una asociación de vecinos por colgar unos carteles inofensivos y tolere la vulneración constante de la normativa municipal por parte de restaurantes y bares"

Los Bomberos de Palma acudieron el pasado 4 de junio al barrio de sa Llotja de Palma para retirar varios carteles colgados por los vecinos contra el ruido. Una actuación solicitada por la Policía Local al considerar que esas pancartas contravienen la ordenanza municipal. La intervención se desarrolló las calles del barrio mencionadas, donde los bomberos descolgaron los carteles rojos que en los últimos días se habían hecho visibles en balcones y fachadas con mensajes como "Noise is torture" y "El renou és tortura".

Los carteles formaban parte de una campaña conjunta para denunciar el ruido promovida por los vecinos de la Llotja-Born, Santa Catalina, es Jonquet y el Passeig Marítim, las cuatro zonas de Palma históricamente más castigadas por el ruido de bares, restaurantes y locales de ocio nocturno. Y también las que más tiempo llevan denunciando el impacto del ruido sobre su salud y su descanso.

Intervención de los Bomberos de Palma para retirar los carteles por los que Cort ha multado a la asociación de vecinos de sa Llotja / Redacción Digital

La asociación de vecinos de la Llotja-Born había denunciado antes de la retirada de los carteles el aviso de la Patrulla Verde de la Policía Local para advertirles de que lo de los letreros "no lo hemos hecho bien". De acuerdo con los vecinos, los agentes les trasladaron que los anclajes "no están como toca" y que algunos carteles "pueden ser peligrosos". La asociación aseguró que, al preguntar quién había formulado la queja, la respuesta había sido que se trataba de "órdenes internas de la policía".

Los vecinos rebatieron ese argumento y defendieron que las lonas estaban colocadas en los mismos anclajes que otros mensajes colgados anteriormente con el lema "Silencio, respeto y civismo". Por eso vieron en esta actuación una doble vara de medir. "Para esto sí que se preocupan y responden rápido, para el resto de problemas de los vecinos hacen oídos sordos", lamentaron.