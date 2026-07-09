El Paseo del Born de Palma suma una cuarta terraza y alcanza su ocupación máxima permitida en la vía pública

Con una cuarta terraza de bar-restaurantesobre el paseo ciudadano más tradicional de la ciudad de Palma, el Paseo del Born ha alcanzado este verano su ocupación máxima permitida dedicada a la restauración, según establece el decreto de Alcaldía del 31 de mayo de 2024, una regulación específica para el paseo que el Ayuntamiento de Palma añadió hace dos años a la ordenanza de ocupación de la vía pública que rige en toda la ciudad.

En total, las cuatro terrazas, si se ciñen estrictamente a la normativa, ocupan en conjunto 129,36 metros cuadrados del centro del paseo con sus mesas, sillas, sombrillas, toldos, mamparas y jardineras, que es el mobiliario de los cuatro locales con licencia. El café-restaurante Born 8 tiene las sombrillas marrones; el restaurante cóctel bar Terra, verdes; el restaurante Siesta, blancas, y la nueva terraza del Casal Solleric, cuyo servicio de bar fue adjudicado por el Ayuntamiento de Palma al Grupo Cappuccino de restauración, con un canon anual de 300.000 euros, las ha instalado de un tono granate rojizo.

La única parte de la vía sin terrazas es la que coincide con la fachada de Can Sitjar, el edificio que en su planta baja y parte de su primera planta da cabida a la tienda Oysho, de Inditex, en el costado más cercano a la plaza de la Reina, justo donde el Ayuntamiento de Palma monta un escenario cuando hay actividades o celebraciones en el Paseo del Born, con lo que el espacio para el ciudadano queda limitado a 3.149 metros cuadrados de superficie total, pero sin continuidad, solo en los laterales y en los lugares de paso entre terrazas.

Nueva terraza en el Paseo del Born del Casal Solleric / Miguel Vicens

Todas las terrazas sirven comidas durante su horario de apertura. Incluso la nueva terraza del Casal Solleric, que no cuenta con una cocina completa y que, en las condiciones de la adjudicación municipal, solo está obligada a servir, como mínimo, cafés, tés, refrescos, zumos naturales y otras bebidas frías y calientes, así como meriendas, como bollería artesana local, tostadas con embutidos, yogures, sándwiches y bocadillos fríos y calientes, además de, opcionalmente, platos elaborados como ensaladas. Pero el nuevo adjudicatario, al que Cort obliga a situar su mobiliario a una distancia mínima de diez metros de las leonas del Born, anuncia en un cartel expuesto en la terraza que sirve comidas a sus clientes a cualquier hora. Y sus camareros las traen del Cappuccino de la plaza Joan Carles I.

La ordenanza municipal de ocupación de la vía pública y la propia regulación del Paseo del Born también obligan a los responsables de los locales a retirar todo el mobiliario de la vía pública al cierre de los negocios, una normativa que se incumple sistemáticamente en el Born. Y también en muchas otras calles de la ciudad, como ha podido comprobar este diario en dos ocasiones y ha denunciado la Defensora de la Ciudadanía.