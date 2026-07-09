Més exige suspender las galeras de caballos en Palma hasta que pasen la revisión anual obligatoria

Més per Palma ha reclamado la suspensión cautelar del servicio de galeras tiradas por caballos hasta que todos los carruajes y animales hayan superado la revisión anual obligatoria prevista en el reglamento municipal. La formación ecosoberanista denuncia que el Ayuntamiento ha permitido que las galeras circulen durante la temporada turística sin haber pasado estos controles.

El grupo municipal ha registrado una instancia en la que exige que el servicio quede suspendido hasta que se acredite que los carruajes y las caballerías cumplen los requisitos técnicos, veterinarios y administrativos establecidos por el Reglamento municipal del servicio de transporte urbano de viajeros con vehículos de tracción animal.

Según Més, la revisión anual debe realizarse antes del inicio de la temporada para comprobar que los carruajes reúnen las condiciones técnicas y de seguridad exigibles y que los caballos se encuentran en un estado físico y veterinario adecuado para prestar el servicio. Sin embargo, la formación asegura que el Ayuntamiento no convocó estas inspecciones antes del verano.

La convocatoria, según denuncia Més, no se publicó hasta el pasado 2 de julio y fija las revisiones para los días 14, 15, 16, 17, 18 y 21 de septiembre, cuando la temporada alta prácticamente habrá terminado.

La portavoz del partido en Palma, Neus Truyol, ha acusado al equipo de gobierno del PP de convertir "una revisión preventiva en un simple trámite burocrático". "Hacer las inspecciones en septiembre es admitir que durante toda la temporada turística las galeras han circulado sin que el Ayuntamiento hubiera comprobado si reunían las condiciones de seguridad y bienestar animal que exige su propio reglamento", ha afirmado.

Truyol ha considerado que esta situación supone "una grave irresponsabilidad". La portavoz ha recordado que las galeras comparten la vía pública con autobuses, coches, motocicletas, bicicletas y peatones, por lo que no pasar la revisión anual obligatoria "incrementa innecesariamente los riesgos para la seguridad vial" y pone en cuestión el control sobre el estado de los carruajes y los caballos.

"¿Se imaginan a un coche circulando sin pasar la ITV? Pues esto es lo mismo", ha señalado Truyol, que ha acusado al gobierno municipal de "anteponer los intereses turísticos a la seguridad y al bienestar animal".

Revisiones "con carácter de urgencia"

Més per Palma reclama que las revisiones se lleven a cabo con carácter de urgencia y que el Ayuntamiento haga públicos los resultados de las inspecciones, detallando las incidencias detectadas, las medidas correctoras adoptadas y las autorizaciones concedidas.

"El reglamento no prevé las revisiones para cumplir un expediente administrativo; las prevé para proteger a las personas y a los animales. Si estas inspecciones se hacen cuando la temporada ya acaba, han perdido completamente su función", ha concluido Truyol.