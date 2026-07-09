El Ayuntamiento anuncia sanciones por participar en fiestas nocturnas en la playa de Can Pere Antoni

El Ayuntamiento de Palma advierte de que sancionará a las personas que participen en fiestas nocturnas en la playa de Can Pere Antoni si se repiten los episodios denunciados por los vecinos, que aseguran sufrir ruidos hasta la madrugada, suciedad e incivismo en la arena y en el paseo de primera línea.

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, aseguró ayer que Cort comparte "absolutamente" el malestar y la preocupación de los residentes. "Este equipo de gobierno está luchando contra todas las formas de incivismo", afirmó tras ser preguntada por las quejas ciudadanas.

Celeste defendió que la nueva ordenanza cívica aprobada por el Ayuntamiento en 2025 "es una herramienta para atacar estos y otros comportamientos", y recordó que su tramitación generó confrontación con la oposición de izquierdas.

La representante del equipo de gobierno advirtió de que el área de Seguridad Ciudadana adoptará las medidas necesarias en caso de que estas fiestas vuelvan a producirse. "Seguridad Ciudadana pondrá las medidas necesarias para actuar en caso de que se repita y sancionar a las personas que se tengan que sancionar, porque estos comportamientos no tienen cabida", subrayó.

La reacción municipal llega después de que vecinos de la playa de Can Pere Antoni denunciaran la celebración de fiestas nocturnas en la arena, con música a todo volumen hasta la madrugada, acumulación de suciedad y episodios de incivismo que, según relatan, llegan a incluir sexo en la vía pública y personas orinando en las entradas de los edificios.

Denuncia ante el Ayuntamiento

Los residentes aseguraron que estas reuniones, antes esporádicas, se convirtieron en una situación repetida cada semana durante el verano. El abogado Jaime Lamas, portavoz de un colectivo de unos ochenta vecinos de la zona, explicó que se estaban movilizando, preveían constituirse en asociación y preparaban una denuncia ante el Ayuntamiento por la falta de actuación frente a estas fiestas.

Según los vecinos, las concentraciones se producen en la playa de Can Pere Antoni, a la altura del número 4 del passeig del Portitxol, frente a los molinos del restaurante El Amanecer. Allí, denuncian, algunos grupos utilizan por la noche como "discoteca particular" la pérgola destinada durante el día a la atención de personas con movilidad reducida por parte de los socorristas.