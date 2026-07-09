ATAP denuncia un "pacto de silencio" y graves carencias en la Policía Local de Palma

El sindicato ATAP ha denunciado "graves deficiencias de seguridad", condiciones laborales "inhumanas" y la existencia de un "pacto de silencio" en la Policía Local de Palma. La organización asegura que la situación que atraviesa el cuerpo es "precaria e insostenible" y afecta al conjunto de la plantilla, especialmente a los alumnos en prácticas.

ATAP recuerda que fue "el único sindicato" que se negó a firmar el pacto que, según sostiene, "silenciaba a los sindicatos durante 18 meses". La organización afirma que esa decisión le permite actuar "con absoluta independencia", "sin deber favores a nadie" y "sin estar condicionado por compromisos políticos".

Una de las principales denuncias del sindicato se centra en los alumnos en prácticas, que, según ATAP, continúan "sin disponer del material policial imprescindible" para garantizar su integridad. La organización asegura que la situación es "especialmente preocupante" cuando estos alumnos son enviados a patrullar solos por las calles de Palma.

"Se trata de una decisión de enorme gravedad que incrementa de forma innecesaria el riesgo al que se exponen", advierte el sindicato, que considera que esta práctica también puede comprometer el futuro profesional de los aspirantes "ante cualquier intervención compleja o incidente que pudiera producirse".

ATAP critica además la decisión de separar a agentes habilitados y armados con el objetivo, según denuncia, de aparentar "una falsa sensación de mayor presencia policial en las calles". El sindicato califica esta medida de "cara a la galería" y advierte de que "pone en grave peligro la integridad y la vida de los agentes".

La organización también alerta de posibles consecuencias jurídicas. Según ATAP, los alumnos en prácticas todavía no han finalizado el Curso Básico de Capacitación de la EBAP y se encuentran en un periodo formativo, por lo que deberían actuar bajo tutela directa de funcionarios de carrera. "Utilizarlos para cubrir la falta de efectivos" o permitir que actúen de forma autónoma "puede comprometer la validez jurídica de determinadas actuaciones policiales", sostiene.

ATAP denuncia también el estado de varias dependencias policiales. En el cuartel de Sant Ferran, asegura que los agentes llevan años soportando la falta de un sistema de climatización adecuado en zonas comunes y vestuarios. Durante el verano, afirma, se alcanzan "temperaturas extremas" que convierten estas instalaciones en espacios "prácticamente inhabitables" y "más parecidos a saunas nórdicas que a unas instalaciones policiales dignas".

La situación, según el sindicato, tampoco es mejor en las dependencias de Maravillas, en Platja de Palma, donde la climatización resulta "claramente insuficiente". ATAP critica que la única respuesta haya sido la instalación de pequeños aparatos portátiles que considera incapaces de resolver "un problema estructural".

A estas carencias se suma, siempre según el sindicato, la falta de servicio de limpieza durante los fines de semana. ATAP denuncia que se está destinando a alumnos en prácticas a realizar labores de limpieza en las dependencias, unas funciones que considera "completamente ajenas a su formación policial" y que, a su juicio, reflejan "el nivel de abandono que sufre actualmente el cuerpo".

La organización reclama responsabilidades al alcalde de Palma, Jaime Martínez, y al equipo de gobierno. "Nos encontramos ante una vergüenza institucional", afirma ATAP, que acusa al Ayuntamiento de priorizar "la propaganda institucional, las fotografías y los anuncios públicos" mientras los problemas reales de la Policía Local "continúan sin resolverse".

"La plantilla está totalmente abandonada", sostiene el sindicato, que asegura que ni la Jefatura de la Policía Local ni la Regiduría de Seguridad Ciudadana están ofreciendo soluciones para garantizar la seguridad de los agentes.

Estudiarán acciones legales

ATAP advierte de que la seguridad de los policías "no puede seguir quedando relegada a un segundo plano" y señala que espera no tener que lamentar "un accidente, una agresión o una desgracia personal". El sindicato avisa de que, si la situación persiste, estudiará "cuantas acciones legales sean necesarias" para proteger a los agentes, incluidos los policías en prácticas, así como la seguridad jurídica de los ciudadanos.

"La Policía Local de Palma merece instalaciones dignas, medios adecuados y una organización que sitúe la seguridad de sus agentes por encima de cualquier interés político o propagandístico", concluye ATAP, que exige medidas inmediatas para garantizar "la seguridad" y unas condiciones de trabajo dignas. "Con la vida de nuestros agentes no se juega", sentencia.