Más de 70 agentes participan en un operativo contra la venta ambulante en Platja de Palma

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional desplegaron durante la madrugada del martes al miércoles un amplio operativo conjunto contra la venta ambulante ilegal en Platja de Palma, en el que participaron más de 70 agentes. El dispositivo se desarrolló entre la noche del 7 de julio y la madrugada del 8 de julio, con especial incidencia en la calle Pare Bartomeu Salvà y sus inmediaciones, una de las zonas de mayor presión turística durante la temporada estival.

La fase principal de la intervención tuvo lugar entre las 00.30 y las 02.00 horas. Como resultado del operativo, los agentes identificaron a 12 vendedores ambulantes, formularon cuatro denuncias por infracción de distintas ordenanzas municipales y abrieron una investigación a una persona. También se intervino una importante cantidad de material destinado a la venta ilícita.

En el operativo participaron 37 efectivos de la Policía Local de Palma, pertenecientes al Grupo de Actuación Preventiva (GAP), la Unidad de Intervención Inmediata (UII), el Servicio Especial de Turismo (SETUR), agentes en prácticas y personal de refuerzo incorporado durante la campaña de verano.

Operativo policial en la Platja de Palma. / Cort

Por parte de la Policía Nacional intervinieron efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los Grupos Operativos de Respuesta (GOR), la Unidad Motorizada y la Brigada de Extranjería.

Cort: "Defendemos el comercio"

La actuación se enmarca en el refuerzo específico de seguridad desplegado durante la temporada estival en Platja de Palma y en las labores de control que la Policía Local desarrolla en distintos puntos de la ciudad para combatir la venta ambulante no autorizada.

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El Ayuntamiento de Palma defiende que este tipo de dispositivos forman parte de su compromiso "con la defensa del comercio y con el cumplimiento de la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica", que prohíbe la venta ambulante no autorizada, así como la colaboración o adquisición de productos procedentes de esta actividad ilícita.