Vagas y Maleantes vuelve a sa Feixina de Palma con una propuesta "queer, cultural y antifascista"

Podemos Palma ha convocado la segunda edición de "Vagas i Maleantes: insumisión queer contra el fascismo", que se celebrará el próximo viernes 17 de julio en Sa Feixina. La formación ha presentado este miércoles una jornada reivindicativa, artística y festiva con la que llama a llenar la plaza de "trapos de colorines", en alusión a la expresión utilizada por una regidora de Vox para referirse de forma despectiva a la bandera LGTBI en el pleno municipal de mayo.

La coordinadora de Podem Illes Balears y regidora en Palma, Lucía Muñoz, ha defendido que "Vagas i Maleantes" es "mucho más que una fiesta". Según ha explicado, la convocatoria hace referencia a la Ley de Vagos y Maleantes, una norma franquista que sirvió para perseguir a las personas pobres y al colectivo LGTBIQ+.

"Lo hacemos porque hoy seguimos viendo cómo demasiadas veces el alcalde Martínez prefiere criminalizar a las personas que viven en los márgenes en lugar de garantizarles derechos", ha señalado Muñoz.

La regidora ha criticado que, mientras el Ayuntamiento "desmantela las políticas LGTBI y mercantiliza el Orgullo", Podemos Palma reivindica el "blindaje" de los derechos del colectivo y la necesidad de avanzar en la organización social de la clase trabajadora frente a los "ataques" de la derecha y la extrema derecha.

Cartel de la edición de Vagas y Maleantes de este 2026. / Podemos Palma

Muñoz ha subrayado también que "ni el lugar ni la fecha son casuales". La formación ha elegido de nuevo sa Feixina por la presencia del monumento al crucero Baleares, que Podemos considera que "no debería seguir en pie en una democracia". "El monolito se debe tumbar. Y mientras continúe aquí, no miraremos hacia otro lado. Seguiremos llenando este espacio de memoria democrática, antifascismo y trapos de colorins ante quienes nos quieren invisibles", ha afirmado.

La segunda edición de "Vagas i Maleantes" volverá a apostar por el talento local y por una programación artística encabezada por el colectivo musical y artístico de Barcelona Me Siento Extraña, centrado en disidencias, mujeres, personas no binarias, personas trans y otras alteridades.

Actuaciones musicales

El cartel incluirá también las actuaciones de Baaldo, que presentará nuevo disco con una propuesta de pop, y Xisk, también con nuevo trabajo y un sonido que transita entre las músicas urbanas y el techno. La programación se completará con la sesión de DJ Random Nancy y con el pregón de Cotorrita. El cartel de esta edición ha sido diseñado por el artista queer DVNO.

"El 17 de julio queremos volver a demostrar que, ante el fascismo, los discursos de odio y la persecución de las personas más vulnerables, la respuesta es más comunidad, más cultura y más orgullo", ha concluido Muñoz.