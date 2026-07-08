El PSOE de Palma denuncia el "abandono" del Rafal Nou y llevará las quejas de los vecinos al pleno

El PSOE de Palma ha denunciado el estado de "abandono" del Rafal Nou y trasladará al Pleno municipal de julio las principales reclamaciones vecinales del barrio, entre ellas la falta de mantenimiento, la ausencia de Policía Local, el deterioro de aceras y espacios públicos y los problemas de aparcamiento.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma y candidato a la alcaldía, Iago Negueruela, visitó la barriada acompañado por representantes vecinales para conocer de primera mano las necesidades de la zona. En la visita participaron también los regidores socialistas Daniel Oliveira y Pepe Martínez, así como la secretaria general de la Agrupación Palma Nord, María José Jiménez.

El regidor Pepe Martínez aseguró que "el Rafal Nou es un barrio obrero de trabajadores de toda la vida, que ahora mismo vive dos amenazas: la de la gentrificación y la del abandono". Según el edil socialista, el encarecimiento de la vivienda está afectando también a esta barriada. "Airbnb ha llegado al Rafal, las casas ya no cuestan 200.000 sino 400.000 euros y la gente ya no puede vivir en su barrio", afirmó.

Martínez criticó además que muchas familias se vean obligadas a convivir en una misma vivienda ante la imposibilidad de acceder a otra casa en la zona. "En las casas se acumulan hijos, padres y abuelos porque no se van a poder mudar ni en su barrio ni a la promoción de Son Güells de al lado", señaló el regidor.

Los socialistas también denunciaron el deterioro de varios espacios públicos del Rafal Nou. Según Martínez, el barrio "intenta resistir" con una asociación de vecinos que "se ha quedado sin local", una plaza central "cada día más deteriorada", adoquines en mal estado, una fuente sin agua y calles que "cuando llueve se siguen inundando".

Falta de aparcamiento

Durante la visita, los vecinos trasladaron al PSOE otras quejas, como la falta de aparcamiento, la ausencia de presencia policial, el mal estado de las aceras y del parque Rosa Bueno, la mala iluminación de la calle de ses Salines y el hecho de que el barrio solo disponga de una pantalla de información de los autobuses que, según denuncian, "nunca ha funcionado".

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"Si el día de mañana los hijos del Rafal Nou pueden vivir en el Rafal Nou no va a ser gracias a este ayuntamiento, va a ser a pesar de este ayuntamiento", concluyó Martínez.