Palma da un nuevo paso para la construcción de 198 viviendas en Son Güells, la mitad protegidas

El Ayuntamiento de Palma ha dado un nuevo paso en la tramitación urbanística para la construcción de 198 viviendas en Son Güells, de las que 99 serán de precio regulado. La Junta de Govern ha aprobado la recepción de las obras de urbanización y dotación de servicios de la reserva estratégica de suelo de este ámbito, una vez comprobado que los trabajos ejecutados se ajustan a las previsiones establecidas en el proyecto aprobado.

La portavoz municipal, Mercedes Celeste, ha explicado que esta actuación permitirá avanzar en el desarrollo de una promoción residencial que contempla viviendas de precio regulado, entre VPO y viviendas de precio tasado, además de zonas verdes y equipamientos públicos.

Otras tres mil viviendas

El proyecto forma parte de las actuaciones previstas para reforzar la oferta residencial en Palma y facilitar el acceso a la vivienda en un contexto marcado por la falta de suelo disponible y el encarecimiento del mercado inmobiliario.

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Celeste ha recordado que, de forma paralela, también en Son Güells se prevé la construcción de un Proyecto Residencial Estratégico que prevé 3.097 viviendas, de las que 1.675 serán protegidas y 1.422 libres. Esta segunda actuación supondrá una de las principales bolsas de vivienda previstas en la ciudad.