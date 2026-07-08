Palma contratará el mantenimiento del histórico reloj de Cort hasta 2031

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado una nueva contratación para llevar a cabo el mantenimiento den Figuera, el histórico reloj que preside la fachada de Cort, uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos de la ciudad. La Junta de Govern ha aprobado este miércoles el inicio del expediente de contratación del servicio de mantenimiento del reloj para el periodo comprendido entre el 6 de octubre de 2026 y el 5 de octubre de 2031. El contrato actualmente vigente finaliza el próximo 5 de octubre, por lo que Cort tramita una nueva adjudicación para asegurar la conservación y el buen funcionamiento del reloj.

El objetivo del nuevo contrato es garantizar la operatividad y preservación de este elemento histórico, vinculado a la identidad de Palma y a la vida cotidiana del centro de la ciudad. Desde el Ayuntamiento subrayan que la actuación permitirá dar continuidad a los trabajos de conservación de un símbolo patrimonial que preside la fachada principal de Cort.

La historia den Figuera está estrechamente ligada a la campana que le da nombre. Sus orígenes se remontan al siglo XIV, cuando el Gran i General Consell instaló uno de los primeros relojes de torre de España en la conocida como Torre de les Hores o de En Figuera, junto a la campana fundida por el platero Pere Joan Figuera.

Traslado en 1848

Tras el derribo de aquella antigua torre, el reloj y la campana fueron trasladados en 1848 al edificio de Cort, donde desde entonces marcan el tiempo en el corazón de Palma. A lo largo de los siglos, la campana no solo ha servido para anunciar las horas, sino también para alertar de incendios, peligros, celebraciones como la bienvenida al Año Nuevo y otros acontecimientos relevantes para la ciudad.

Asimismo, ha sido restaurado y modernizado en diferentes etapas para garantizar su conservación y funcionamiento.