Los despachos de Zaha Hadid, Junquera, Patxi Mangado, Idom y L35 optan a diseñar a a partir de 2027 el nuevo Puerto de Palma

Cinco grandes despachos de arquitectura de ámbito internacional, integrados en equipos multidisciplinares, optan a diseñar el nuevo Puerto de Palma a partir del plan maestro que la Autoridad Portuaria de Baleares presentó el pasado mes de diciembre, un proyecto presupuestado en 240 millones de euros y con un plazo de ejecución que se prolongará desde 2027 hasta el año 2036.

Los cinco candidatos a diseñar la transformación portuaria han sido seleccionados tras un proceso de concurrencia al que se presentaron un total de trece candidaturas, agrupando a 41 empresas procedentes de España, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos y Estados Unidos, y con más de 250 profesionales especializados. Según ha detallado Javier Sanz, presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, una vez analizada su solvencia técnica, económica y financiera, la entidad portuaria ha seleccionado a cinco equipos que en noviembre entregarán sus propuestas de transformación del puerto y de entre las que el próximo mes de diciembre saldrá la propuesta ganadora.

En el primer equipo seleccionado, la UTE Typsa ZHA BBARQ, destaca la presencia del prestigioso despacho de arquitectura de Zaha Hadid, una de las arquitectas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX y de los primeros años del siglo XXI, fallecida en 2016 a consecuencia de un infarto que sufrió a los 65 años. La arquitecta iraquí fue la primera mujer en ganar el Premio Pritzker de Arquitectura, en 2004, con obra construida en todo el mundo. Es el nombre más destacado de un equipo que completan la consultora de ingeniería y arquitectura Typsa y el estudio Barceló Balanzó Arquitectura, ganador del concurso de la plaza Major de Palma y autor del proyecto de las nuevas piscinas de s'Aigo Dolça.

El segundo equipo seleccionado es la UTE Arup Batlle i Roig Junquera, que une el despacho internacional de ingeniería Ove Arup, con más de un siglo de trayectoria, con dos estudios de arquitectura: Batlle i Roig, con sede en Barcelona y especializado en paisajismo, planeamiento y arquitectura; y Junquera Arquitectos, con 40 años de trayectoria, ganador del Premio Nacional de Arquitectura en 1989, 1997 y 2006 e integrante de la UTE encargada de la reforma del puerto del Molinar.

El tercer equipo seleccionado es la UTE Sener West 8 Project L35 Eptisa. En él se integra el despacho de arquitectura L35, un estudio internacional con oficinas en Barcelona, Madrid, París, Milán, Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile, Estambul, Abu Dhabi y Sotogrande, responsable de proyectos como la estación Termini de Roma, el Maremagnum del puerto de Barcelona o el Estadio Simón Bolívar de La Paz. También forma parte del equipo West 8, una influyente oficina de diseño urbano y arquitectura del paisaje fundada en 1978 por Adriaan Geuze y con sede en Róterdam, así como las consultoras de ingeniería Eptisa y Sener Mobility, empresa especializada en soluciones sostenibles e innovadoras en infraestructuras, transporte y movilidad.

El cuarto equipo seleccionado lo lidera en solitario la consultora de ingeniería y arquitectura IDOM, cuyo presidente es Luis Rodríguez Llopis. La empresa fue fundada en Bilbao en 1957 y en la actualidad es una compañía especializada en soluciones sostenibles e innovadoras en infraestructuras, transporte y movilidad, con más de 5.000 trabajadores. Entre sus proyectos destacan el nuevo estadio de San Mamés, en Bilbao; la Universidad de Bambey, en Senegal; y el Centro del Vino y el Hotel Marqués de Riscal, en Álava.

El quinto equipo seleccionado es la UTE Bau Mangado-GOC Proyeco, que incluye el despacho de arquitectura de Patxi Mangado, autor del Palacio de Congresos de Palma; el estudio BAU-B Arquitectura i Urbanisme; y las consultoras de ingeniería GOC y Proyectos, Ejecución y Control de Obras.

Para seleccionar el próximo mes de diciembre el proyecto ganador, la Autoridad Portuaria nombrará un comité de expertos con representación de la propia entidad, el Ayuntamiento de Palma, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, el Govern, el Consell de Mallorca y Puertos del Estado.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez; el presidente de la APB, Jaivier Sanz, y el director de la entidad portuaria, Toni Ginard. / Ana B. Muñoz

"La reforma del Puerto de Palma es un proyecto crucial y transformador sobre un espacio de 400.000 metros cuadrados", ha manifestado Javier Sanz, quien ha subrayado que "garantiza y mejora" el tráfico de pasajeros y el tráfico logístico del puerto, el futuro de la industria náutica y la actividad de los cruceros, al tiempo que crea nuevos espacios para la ciudadanía, la educación, la investigación, la cultura y el deporte. Además, recupera parte del pasado y de la identidad del puerto con la restitución del Passeig de la Riba y de su faro histórico.

El proyecto traslada los astilleros y toda la industria náutica, formada por 800 empresas, 5.000 trabajadores y una facturación anual de 1.100 millones de euros, al Dique del Oeste. Concentra toda la actividad de los cruceros, con 500 escalas anuales y dos millones de pasajeros, en el Muelle de Poniente. Y traslada los ferris al Dique del Oeste y a los muelles de Poniente y Pelaires. Además, la liberación de espacio en la zona más próxima a la ciudad, correspondiente a los muelles comerciales, el Moll Vell y el Contramuelle-Mollet, permitirá transformar esos nuevos espacios en zonas accesibles para toda la ciudadanía, promoviendo su uso público en el entorno portuario, con más de 55.000 metros cuadrados de zonas verdes, además de áreas recreativas y espacios para actividades sociales, culturales y deportivas.

Por su parte, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha querido subrayar también el "carácter estratégico" de la transformación del Puerto de Palma. Ha asegurado que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Palma "en el objetivo común de conseguir una ciudad más conectada con su entorno marítimo" y ha añadido que la intervención comparte los mismos objetivos que la rehabilitación del edificio de GESA y sus nuevos equipamientos públicos, así como el proyecto Palma Culture & Innovation Bay. Martínez ha reivindicado también el carácter municipal del proyecto de la Escuela de Vela y Piragüismo incluido en la transformación del puerto, ubicada al inicio del Camí de la Escollera y con salida directa al mar.