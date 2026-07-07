Vecinos de Son Ferriol reclaman un gimnasio público: "No pedimos un lujo, pedimos lo mismo que ya tienen otros barrios de Palma"

Son Ferriol necesita su primer gimnasio municipal. El barrio de Palma reclama unas instalaciones públicas que permitan a jóvenes y mayores practicar deporte sin tener que desplazarse a otros puntos de la ciudad. Con ese objetivo, Xisco García ha impulsado la campaña en Change.org 'Exigir gimnasio municipal para Son Ferriol ya', una iniciativa que ya reúne cerca de 700 apoyos. "No pedimos un lujo, pedimos lo mismo que ya tienen otros barrios de Palma", reivindica.

Reunión con el Ayuntamiento de Palma

La campaña ya va dando resultados. García mantuvo una reunión el 1 de julio con responsables del Ayuntamiento de Palma, quienes le trasladaron que estudiarán si el gimnasio puede encajar en el Polideportivo Marga Crespí de Son Ferriol, que solo cuenta con una piscina, o si será necesario ampliar las instalaciones o habilitar un espacio anexo. "Han reconocido el problema y ahora tienen que buscar la solución. Todavía no hay un sí ni un no, estamos a la espera de una respuesta. Nos han tratado bien", sostiene.

Deporte como inversión en Son Ferriol

Asegura que la reivindicación nace de una convicción clara: el deporte debe entenderse como una inversión en salud. "Gastas por un lado, pero lo ahorras por otro porque esto es salud", sostiene. A su juicio, fomentar el ejercicio físico ayuda a prevenir enfermedades, mejora el estado de ánimo y permite que las personas mantengan una mayor calidad de vida a medida que cumplen años.

Ahora mismo, los vecinos del barrio tienen que pagar cuotas de unos 70 euros por persona al mes más, en algunos casos, desplazamientos a Palma, y "no todas las personas o familias se lo pueden permitir".

Una de las principales preocupaciones de García son las personas mayores. Explica que muchos médicos de atención primaria derivan a pacientes a programas municipales de ejercicio para mejorar la movilidad, la fuerza o la autonomía. Sin embargo, lamenta que en Son Ferriol no exista ninguna sala donde desarrollar estas actividades, por lo que muchos vecinos se ven obligados a desplazarse a otros centros deportivos del IME. "Hay personas mayores que tienen que coger el coche o depender de un familiar para hacer una actividad que precisamente está pensada para mejorar su salud", afirma.

Barrios involucrados: Sant Jordi, s'Aranjassa, Casa Blanca

Xisco García también insiste en que el gimnasio daría servicio a un área mucho más amplia que el propio barrio. Según sostiene la campaña, las instalaciones beneficiarían a más de 15.000 vecinos de Son Ferriol y de núcleos próximos como Sant Jordi, s'Aranjassa, Casa Blanca, Son Gual o Es Pil·larí, una población que, asegura, supera ampliamente la que reflejan los datos del padrón. Además, considera que el espacio serviría para fomentar hábitos saludables entre los jóvenes y complementar la oferta deportiva actual, limitada prácticamente a la piscina municipal y al parque de calistenia. "Queremos que los jóvenes tengan un lugar donde hacer deporte y que las personas mayores puedan mantenerse activas sin tener que coger el coche", reivindica.

Carril bici de Son Ferriol a Palma

No es la primera vez que García impulsa una campaña en esta plataforma. Anteriormente promovió una iniciativa para reclamar un carril bici que conectara Son Ferriol con Palma y el Coll d'en Rabassa. Asegura que siempre intenta implicarse cuando detecta necesidades que pueden beneficiar al conjunto del barrio. "Hay mucha gente que piensa estas cosas, pero no da el paso. A mí me gusta moverme cuando creo que puede ser algo positivo para todos. Si conseguimos más servicios públicos y asequibles, ganamos como pueblo", concluye.