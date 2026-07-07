Los vecinos de Son Busquets temen un "gueto" si el Gobierno concentra allí 831 alquileres sociales
La asociación de vecinos del Parc de ses Fonts advierte de que una de las empresas que gestionará las futuras viviendas "es un fondo buitre"
Los vecinos de Son Busquets temen que el antiguo cuartel acabe convertido en un "gueto" si el Gobierno sigue adelante con un proyecto que, según critican, plantea 831 viviendas destinadas solo a alquiler social. Así lo sostiene Yolanda Rodríguez, presidenta de la asociación de vecinos del Parc de ses Fonts y el Conservatori, que rechaza que en ese solar público se concentre únicamente vivienda para personas en riesgo de exclusión o colectivos vulnerables.
"La memoria social del Plan General de Palma dice claramente que se tienen que evitar guetos", afirma Rodríguez. La dirigente vecinal insiste en que la asociación está "totalmente de acuerdo" con que en Son Busquets haya VPO, pero no con que todo quede reducido a un único régimen. "No todo tiene que ser de alquiler social, que suele destinarse a personas con riesgo de exclusión o colectivos vulnerables. Se olvidan de los trabajadores o los jóvenes del barrio. ¿Dónde van a vivir?", se pregunta.
Rodríguez defiende que en el futuro Son Busquets haya compraventa, alquileres de precio limitiado y tasado además de alquiler social.
La presidenta vecinal carga además contra la reciente adjudicación de la gestión futura de estas viviendas a una UTE. Una de las empresas que la forman, Serveo, "tiene la sede en Holanda y pertenece a Portobello Capital, que es un fondo de inversión o, como se le llam vulgarmente, un fondo buitre".
"Riesgo de incendio"
Rodríguez cuestiona que se haya cerrado ya esa gestión para unas viviendas que todavía tardarán años en levantarse. "Lo que no entendemos es esa premura en la licitación", dice. "No son capaces de preocuparse por el solar y quitar los hierbajos, que estamos hartos de decirles que ahí tienen riesgo de incendio, pero sí les preocupa sacar una licitación y tomar una decisión que el próximo gobierno se va a tener que comer", indica Rodríguez.
"No están pensando en los ciudadanos de Palma" ni "en los jóvenes de Palma". Y remata con una idea que, a su juicio, resume el problema de fondo: "Los jóvenes mallorquines trabajadores quedan totalmente excluidos de estas 800 y pico de viviendas, totalmente".
Suscríbete para seguir leyendo
- El supermercado asiático de los productos virales abre su segunda tienda en Palma: 'Tenemos todo lo que sale en TikTok
- Palma pierde otra de sus fiestas populares: Orgull Llonguet suspende Canamunt y Canavall
- Los vecinos de La Soledat reclaman rehabilitar Can Ribas: 'El problema no es el circo, sino que el barrio deje de degradarse y se empiece a actuar
- Así serán las viviendas de la antigua cárcel de Palma: 'colivings' entre 16 y 40 metros cuadrados para médicos, policías o investigadores
- Indignación vecinal por una fiesta nocturna en Palma al pie de la Catedral, con música en directo y bailes
- El plan alternativo de Vox para GESA: una concesión que gestione oficinas, un parking de 900 plazas y un restaurante
- Los 'sopars a la llesca' regresan con fuerza llenando la plaça d'en Coll: 'Esto es mucho más representativo para los palmesanos que La Patrona
- Las fiestas alternativas de Palma, en extinción: «El alcalde prefiere el turismo»