Los vecinos de Son Busquets temen un "gueto" si el Gobierno concentra allí 831 alquileres sociales

Los vecinos de Son Busquets temen que el antiguo cuartel acabe convertido en un "gueto" si el Gobierno sigue adelante con un proyecto que, según critican, plantea 831 viviendas destinadas solo a alquiler social. Así lo sostiene Yolanda Rodríguez, presidenta de la asociación de vecinos del Parc de ses Fonts y el Conservatori, que rechaza que en ese solar público se concentre únicamente vivienda para personas en riesgo de exclusión o colectivos vulnerables.

"La memoria social del Plan General de Palma dice claramente que se tienen que evitar guetos", afirma Rodríguez. La dirigente vecinal insiste en que la asociación está "totalmente de acuerdo" con que en Son Busquets haya VPO, pero no con que todo quede reducido a un único régimen. "No todo tiene que ser de alquiler social, que suele destinarse a personas con riesgo de exclusión o colectivos vulnerables. Se olvidan de los trabajadores o los jóvenes del barrio. ¿Dónde van a vivir?", se pregunta.

Rodríguez defiende que en el futuro Son Busquets haya compraventa, alquileres de precio limitiado y tasado además de alquiler social.

La presidenta vecinal carga además contra la reciente adjudicación de la gestión futura de estas viviendas a una UTE. Una de las empresas que la forman, Serveo, "tiene la sede en Holanda y pertenece a Portobello Capital, que es un fondo de inversión o, como se le llam vulgarmente, un fondo buitre".

"Riesgo de incendio"

Rodríguez cuestiona que se haya cerrado ya esa gestión para unas viviendas que todavía tardarán años en levantarse. "Lo que no entendemos es esa premura en la licitación", dice. "No son capaces de preocuparse por el solar y quitar los hierbajos, que estamos hartos de decirles que ahí tienen riesgo de incendio, pero sí les preocupa sacar una licitación y tomar una decisión que el próximo gobierno se va a tener que comer", indica Rodríguez.

"No están pensando en los ciudadanos de Palma" ni "en los jóvenes de Palma". Y remata con una idea que, a su juicio, resume el problema de fondo: "Los jóvenes mallorquines trabajadores quedan totalmente excluidos de estas 800 y pico de viviendas, totalmente".