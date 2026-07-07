Vecinos de la playa de Can Pere Antoni, hartos de las fiestas hasta la madrugada con música a todo volumen que se celebran en la arena

Vecinos de la playa de Can Pere Antoni, en Palma, denuncian la celebración de fiestas nocturnas en la arena que provocan ruidos hasta la madrugada, suciedad en la propia playa y en el paseo de primera línea, y muestras de incivismo que, en los días de mayores excesos, van desde la práctica de sexo en la vía pública hasta orinar en la entrada de los edificios de viviendas de la zona.

"Ya no podemos más. Nuestra situación es de desesperación porque estas fiestas, que antes eran esporádicas, ahora se celebran de forma repetida cada semana y se prolongan hasta la madrugada. Impiden el descanso de los vecinos y ensucian la zona, sin que nuestras denuncias a la Policía Localsirvan para nada", manifiesta el abogado Jaime Lamas, portavoz de un colectivo de unos ochenta residentes de la zona que se ha movilizado contra esta situación, tiene previsto constituirse en asociación y está preparando una denuncia para presentar ante el Ayuntamiento de Palma por no detener estas fiestas nocturnas.

"Es normal que en verano haya gente que se quede en la playa hasta tarde, pero este año la situación ha cambiado mucho. No se trata de fiestas esporádicas de verano ni de cenas en la playa, sino de celebraciones con música de discoteca, una situación que se repite con mucha frecuencia y se prolonga hasta la madrugada; la última vez, el pasado domingo", denuncia.

Según explica, y como se puede apreciar en los vídeos que han grabado los propios vecinos, las fiestas nocturnas se celebran en la playa de Can Pere Antoni, a la altura del número 4 del Passeig del Portitxol, frente a los molinos del restaurante El Amanecer. Las personas que allí se reúnen para beber y bailar convierten en su discoteca particular la pérgola que los socorristas utilizan durante el día para atender a las personas con movilidad reducida, una instalación a la que incluso dotan por la noche de luz eléctrica.

Lo confirman también los socorristas que atienden la playa. "Cada mañana, cuando llegamos, nos encontramos con que bajo la pérgola hay basura y botellas vacías. No un día o dos a la semana, sino siempre", afirman sin dudar. La pérgola proporciona sombra a los bañistas con movilidad reducida y de allí parte la pasarela para que puedan desplazarse hasta la orilla del mar. La circunstancia tampoco ha pasado desapercibida para los restaurantes de la zona, que confirman las fiestas que se celebran ahora periódicamente en la playa. "Pero nosotros no las vemos hasta el final porque cerramos las puertas a las doce y media", comenta un camarero a este diario.

Una vecina que sale del portal contiguo al restaurante El Amanecer y a un comercio chino comenta las molestias que le producen las fiestas. "No son fiestas hasta la medianoche, sino hasta las dos y las tres de la madrugada, cuando con su música a todo volumen nos impiden descansar. El ruido por la noche se ha convertido en el principal problema de la zona; para mí, no tanto la suciedad, porque no suelo ir a la playa", comenta.