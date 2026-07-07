Palma proyecta un emisario de casi siete kilómetros para reforzar el saneamiento de la bahía

Palma contará con un nuevo emisario vinculado a la depuradora de Palma II de casi siete kilómetros de longitud, una infraestructura que el Govern balear ha presentado este martes como clave para mejorar el saneamiento de la bahía y reforzar la protección del medio marino.

El proyecto prevé la construcción de un emisario de 6,8 kilómetros, de los cuales 1,5 kilómetros discurrirán por tierra y 5,35 kilómetros bajo el mar. Su función será permitir la evacuación de los excedentes de agua regenerada cuando esta no pueda destinarse a la reutilización, garantizando así el correcto funcionamiento de la EDAR Palma II.

La actuación se enmarca en el proceso de ampliación y modernización de esta depuradora, una de las principales infraestructuras hidráulicas de Baleares. El objetivo es aumentar la capacidad de tratamiento de aguas, mejorar la gestión de los caudales depurados y avanzar en su reutilización, al tiempo que se asegura una salida adecuada para los volúmenes excedentarios.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, han firmado este martes en el Ayuntamiento el protocolo general entre ambas administraciones para impular la ejecución de una infraestructura "imprescindible para el futuro del saneamiento de la ciudad".

Lafuente ha subrayado que permitirá "reforzar la protección de la bahía de Palma, garantizar el correcto funcionamiento del sistema de depuración y continuar avanzando hacia un modelo de gestión del agua más eficiente y sostenible".

La inversión prevista para ejecutar el nuevo emisario supera los 39,6 millones de euros. A esta cantidad se suman otros 22 millones estimados para las futuras líneas de tratamiento número 5 y 6 de la depuradora, que forman parte del mismo proceso de modernización del sistema.

La nueva infraestructura permitirá gestionar con más garantías los excedentes de agua tratada y reducir riesgos en un sistema sometido a una elevada presión.

Según ha informado el Govern, la actuación busca adaptar la red de saneamiento a las necesidades presentes y futuras de la ciudad, con una infraestructura de gran escala que tendrá impacto directo sobre la capacidad de depuración y sobre la protección ambiental de la bahía de Palma.

Usos agrarios en Son Ferriol y Sant Jordi

El protocolo firmado este martes también abre la puerta a que el Govern balear contribuya a financiar la parte que corresponda al Ayuntamiento de Palma, mediante recursos procedentes del canon de saneamiento, del factor de insularidad o de otras vías autonómicas, estatales o europeas. Además, ambas administraciones crearán una comisión de seguimiento que se reunirá periódicamente para coordinar el avance del proyecto.

Durante el acto, Martínez ha subrayado que tanto Cort como el Govern están "de enhorabuena" por poder impulsar unas infraestructuras "al nivel que le toca a una ciudad como Palma". El primer edil ha insistido en que se trata de una actuación "necesaria" que conecta con la "sostenibilidad, la protección de la bahía de Palma y la depuración".

Martínez ha destacado además que parte del agua regenerada vinculada a este sistema se destinará a usos agrarios en Son Ferriol y Sant Jordi, un aspecto que añade al proyecto una vertiente de reutilización más allá de la pura evacuación de excedentes.