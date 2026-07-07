El nuevo convenio de la EMT de Palma incorpora mejoras en promoción, conciliación y complementos salariales

El nuevo convenio colectivo de la EMT de Palma incorporará mejoras en promoción profesional, conciliación, complementos retributivos y adaptación de las condiciones laborales a los cambios tecnológicos y organizativos que ha experimentado la empresa municipal en los últimos años.

La Empresa Municipal de Transports de Palma ha alcanzado un preacuerdo con todas las organizaciones sindicales representadas en el comité de empresa para aprobar el convenio colectivo 2026-2028, un pacto que permitirá actualizar el marco laboral después de que finalizara la vigencia del anterior convenio, correspondiente al periodo 2018-2020.

El acuerdo fue sometido este lunes a referéndum entre la plantilla y obtuvo un respaldo superior al 93 % de los votos emitidos, según ha informado el Ajuntament de Palma. Este apoyo permite avanzar hacia la aprobación definitiva del nuevo texto.

Entre las principales novedades, el convenio incorpora la creación y adaptación de complementos salariales destinados a reconocer la especialización técnica, la calidad del trabajo y las condiciones de peligrosidad del personal de mantenimiento. También adapta las condiciones laborales de otros colectivos, especialmente en las áreas de tráfico y circulación, para adecuarlas a las nuevas funciones y responsabilidades que exige el actual modelo de servicio.

El nuevo marco laboral también actualiza los procesos de contratación y promoción profesional, impulsa el relevo generacional mediante la adaptación a la normativa vigente sobre jubilación parcial y contratos de relevo, y reconoce nuevas funciones derivadas de la evolución organizativa de la EMT.

En materia de conciliación e igualdad, el convenio incorpora nuevos derechos vinculados al permiso parental, medidas de protección frente a fenómenos meteorológicos adversos y actuaciones orientadas a garantizar la protección de las personas trabajadoras y la defensa de la igualdad.

El Ayuntamiento de Palma ha destacado que el preacuerdo llega en un momento de transformación de la EMT Palma, marcado por el incremento del número de viajeros, la ampliación de servicios, la incorporación de nuevas tecnologías y el impulso de una movilidad más sostenible. En este contexto, la empresa afronta también la progresiva electrificación de la flota, la incorporación de autobuses propulsados por hidrógeno y la puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Operaciones de Son Rossinyol.

Satisfacción en el Comité de Empresa

El Comité de Empresa de la EMT Palma también ha celebrado el respaldo mayoritario de la plantilla al preacuerdo y ha subrayado que el nuevo convenio colectivo llega tras "más de cinco años de intensas y complejas negociaciones". Según la representación de los trabajadores, el texto recoge mejoras sociales y económicas para el conjunto de la plantilla y es fruto del "esfuerzo, la constancia y el compromiso" de las personas que han participado en la negociación.

El comité destaca que el referéndum celebrado este lunes arrojó una respuesta "contundente" y permitió dar el apoyo necesario para avanzar hacia la aprobación definitiva del convenio. La representación laboral considera que el acuerdo supone "un importante avance en derechos, mejoras sociales y condiciones económicas", además de aportar estabilidad y garantías para el presente y el futuro de los trabajadores.

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"Este logro es el resultado del esfuerzo colectivo y de la unidad de los trabajadores y trabajadoras", ha señalado el comité, que advierte de que la firma del convenio no es "un punto de llegada", sino "un nuevo punto de partida".