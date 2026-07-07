El Bosque de la Vida del cementerio de Palma gana un premio nacional por su gestión sostenible

El cementerio municipal de Palma ha sido reconocido con el premio AFCM 2026 en la categoría de gestión sostenible y medioambiental por el proyecto del Bosque de la Vida, una iniciativa impulsada por la Empresa Funeraria Municipal que transformará parte del entorno funerario en un nuevo espacio verde vinculado a la memoria, la naturaleza y la sostenibilidad.

El galardón ha sido otorgado por la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales en el marco de los Premios AFCM 2026 a la Innovación en los Cementerios y Servicios Funerarios Públicos de España. La entrega tuvo lugar en Tarragona, durante la celebración de la Asamblea Anual de la entidad.

El jurado ha valorado especialmente que el Bosque de la Vida incorpore medidas concretas de mejora ambiental, contribuya a reducir el impacto ecológico de la actividad funeraria, favorezca un uso más eficiente de los recursos y promueva la sensibilización ciudadana en materia de sostenibilidad.

El proyecto prevé la creación de un bosque formado por especies adaptadas al clima mediterráneo mediante un sistema sostenible de deposición de cenizas tratadas asociado al crecimiento de los árboles. La actuación se ubicará en una parcela de 1,17 hectáreas situada en el entorno del tanatorio de Son Valentí, entre la Vía de Cintura y el torrent de Sa Riera.

La iniciativa permitirá reforzar la infraestructura verde de Palma y dar continuidad al bosque urbano de la ciudad. En concreto, contempla la plantación de más de 300 árboles y la creación de un espacio naturalizado en el que cada árbol contará con una identificación individual para que las familias puedan localizar el lugar de recuerdo de sus seres queridos.

Huella de carbono

El Bosque de la Vida incorporará también elementos informativos para garantizar un uso respetuoso del espacio y favorecer la conciencia ambiental entre los usuarios. Entre sus principales objetivos figuran la compensación de la huella de carbono asociada a los servicios funerarios, la creación de refugios climáticos públicos, el impulso de iniciativas vinculadas a la economía circular y la promoción de una mayor sensibilización medioambiental.

La actuación cuenta con un presupuesto de 523.380 euros y se desarrollará por fases. La primera comenzará este otoño, coincidiendo con la época de plantación, con la colocación de los primeros árboles y la adaptación de los caminos con gravilla para empezar a dar forma al nuevo espacio.