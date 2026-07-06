El Quiosco Alaska entra en la lista de comercios emblemáticos de Palma
La popular hamburguesería de la plaza del Mercat se incorpora al registro municipal junto con la Armería Serra Pizá, Barquillos Galindo, Bar Tulsa, Bazar Las Palmeras, Café l’Auba, Corsetería De Tot, Mobles Massís y Pastelería Real
Salen del catálogo otros cuatro establecimientos por cese de actividad
El Quiosco Alaska, uno de los establecimientos más conocidos del centro de Palma, ha entrado en el catálogo de Establecimientos Emblemáticos del Ayuntamiento. El negocio, situado en la plaza del Mercat, ha sido incorporado en la categoría 1A, la más alta del registro municipal, dentro de la actualización de 2026 aprobada por la Comisión Técnica de PalmaActiva.
Según el expediente, el Alaska cumple con los requisitos de antigüedad y singularidad, además de haber mantenido su ubicación original. El local abrió en 1935 y, con el paso del tiempo, ha evolucionado desde un quiosco de refrescos y helados hasta convertirse en una popular hamburguesería.
La entrada del Alaska es una de las incorporaciones más simbólicas de la revisión anual del catálogo, que suma en total nueve nuevos negocios y eleva a 135 el número de comercios emblemáticos reconocidos por el Ayuntamiento.
Junto a la hamburguesería, este año se incorporan también Armería Serra Pizá, Barquillos Galindo, Bar Tulsa, Bazar Las Palmeras, Café l’Auba, Corsetería De Tot, Mobles Massís y Pastelería Real.
La otra cara de la actualización la marcan las bajas. La Comisión Técnica ha acordado sacar del catálogo a Ca Donya Àngela, Carnes Comas, Forn La Mallorquina y Gilet Oficinas, todos ellos por cese de actividad.
75 años de antigüedad
El distintivo municipal de comercio emblemático se concede en función de la antigüedad o de la singularidad del negocio. En el primer caso, el criterio general se sitúa en 75 años, mientras que en el segundo pesa el reconocimiento específico de la Comisión Técnica.
La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha subrayado que estas incorporaciones "refuerzan un catálogo que reconoce la trayectoria, el arraigo y la capacidad de adaptación de negocios históricos de la ciudad".
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