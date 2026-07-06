Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derriban Son BanyaPlan Alternativo GESACan Arabí CierrePloriferación Expedientes InstitutosEquipo Fútbol Alemán
instagramlinkedin

El Quiosco Alaska entra en la lista de comercios emblemáticos de Palma

La popular hamburguesería de la plaza del Mercat se incorpora al registro municipal junto con la Armería Serra Pizá, Barquillos Galindo, Bar Tulsa, Bazar Las Palmeras, Café l’Auba, Corsetería De Tot, Mobles Massís y Pastelería Real

Salen del catálogo otros cuatro establecimientos por cese de actividad

Estos son los nuevos comercios emblemáticos de Palma

Estos son los nuevos comercios emblemáticos de Palma

Ver galería

Estos son los nuevos comercios emblemáticos de Palma / Ajuntament de Palma

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El Quiosco Alaska, uno de los establecimientos más conocidos del centro de Palma, ha entrado en el catálogo de Establecimientos Emblemáticos del Ayuntamiento. El negocio, situado en la plaza del Mercat, ha sido incorporado en la categoría 1A, la más alta del registro municipal, dentro de la actualización de 2026 aprobada por la Comisión Técnica de PalmaActiva.

Según el expediente, el Alaska cumple con los requisitos de antigüedad y singularidad, además de haber mantenido su ubicación original. El local abrió en 1935 y, con el paso del tiempo, ha evolucionado desde un quiosco de refrescos y helados hasta convertirse en una popular hamburguesería.

La entrada del Alaska es una de las incorporaciones más simbólicas de la revisión anual del catálogo, que suma en total nueve nuevos negocios y eleva a 135 el número de comercios emblemáticos reconocidos por el Ayuntamiento.

Bazar Las Palmeras, en el Portitxol.

Bazar Las Palmeras, en el Portitxol. / Cort

Junto a la hamburguesería, este año se incorporan también Armería Serra Pizá, Barquillos Galindo, Bar Tulsa, Bazar Las Palmeras, Café l’Auba, Corsetería De Tot, Mobles Massís y Pastelería Real.

La otra cara de la actualización la marcan las bajas. La Comisión Técnica ha acordado sacar del catálogo a Ca Donya Àngela, Carnes Comas, Forn La Mallorquina y Gilet Oficinas, todos ellos por cese de actividad.

75 años de antigüedad

El distintivo municipal de comercio emblemático se concede en función de la antigüedad o de la singularidad del negocio. En el primer caso, el criterio general se sitúa en 75 años, mientras que en el segundo pesa el reconocimiento específico de la Comisión Técnica.

Noticias relacionadas

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha subrayado que estas incorporaciones "refuerzan un catálogo que reconoce la trayectoria, el arraigo y la capacidad de adaptación de negocios históricos de la ciudad".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Ayuntamiento de Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El supermercado asiático de los productos virales abre su segunda tienda en Palma: 'Tenemos todo lo que sale en TikTok
  2. Palma pierde otra de sus fiestas populares: Orgull Llonguet suspende Canamunt y Canavall
  3. Los vecinos de La Soledat reclaman rehabilitar Can Ribas: 'El problema no es el circo, sino que el barrio deje de degradarse y se empiece a actuar
  4. Así serán las viviendas de la antigua cárcel de Palma: 'colivings' entre 16 y 40 metros cuadrados para médicos, policías o investigadores
  5. El plan alternativo de Vox para GESA: una concesión que gestione oficinas, un parking de 900 plazas y un restaurante
  6. Los 'sopars a la llesca' regresan con fuerza llenando la plaça d'en Coll: 'Esto es mucho más representativo para los palmesanos que La Patrona
  7. Las fiestas alternativas de Palma, en extinción: «El alcalde prefiere el turismo»
  8. Indignación vecinal por una fiesta nocturna en Palma al pie de la Catedral, con música en directo y bailes

El Quiosco Alaska entra en la lista de comercios emblemáticos de Palma

El Quiosco Alaska entra en la lista de comercios emblemáticos de Palma

De acoger el mercado de Ciutat a ser testigo de ejecuciones públicas: la historia detrás la plaça de Santa Eulàlia

De acoger el mercado de Ciutat a ser testigo de ejecuciones públicas: la historia detrás la plaça de Santa Eulàlia

El Gobierno cede a empresas la gestión de las futuras viviendas públicas de Son Busquets salvo el cobro de los alquileres

Indignación vecinal por una fiesta nocturna en Palma al pie de la Catedral, con música en directo y bailes

Indignación vecinal por una fiesta nocturna en Palma al pie de la Catedral, con música en directo y bailes

Las fiestas alternativas de Palma, en extinción: «El alcalde prefiere el turismo»

Las fiestas alternativas de Palma, en extinción: «El alcalde prefiere el turismo»

Manel Perelló: «Cuando empecé mi carrera docente me motivaban los retos sociales que planteaba Son Gotleu»

Canamunt y sa Calatrava unen sus fiestas por los bellasombras: "Palma está sufriendo una tala de árboles por todas partes"

Canamunt y sa Calatrava unen sus fiestas por los bellasombras: "Palma está sufriendo una tala de árboles por todas partes"

La Policía Local confisca 630 artículos destinados a la venta ambulante ilegal en la Playa de Palma

La Policía Local confisca 630 artículos destinados a la venta ambulante ilegal en la Playa de Palma
Tracking Pixel Contents