Més per Palma acusa al Govern de "premiar" el alquiler turístico ilegal con rebajas de multas y ayudas al alquiler

Més per Palma ha cargado contra el Govern balear por la reforma incluida en la ley ómnibus que, a su juicio, convierte las sanciones por alquiler turístico ilegal en un incentivo para los infractores. La formación ecosoberanista denuncia que el Ejecutivo de PP y Vox permitirá bonificar hasta un 80% de las multas a quienes hayan explotado viviendas turísticas sin licencia y, además, les abrirá la puerta a obtener ingresos a través del programa Lloguer Segur.

La portavoz de Més per Palma en el Ayuntamiento, Neus Truyol, ha asegurado que el mensaje que lanza el Govern es muy preocupante. "No puede ser que quienes han hecho un negocio ilegal con un derecho tan básico como la vivienda acaben recibiendo un premio", ha afirmado. A su juicio, "PP y Vox están enviando a la sociedad un mensaje muy peligroso: que especular sale a cuenta".

La formación recuerda que los propietarios o empresas que han dedicado durante años inmuebles al alquiler turístico ilegal obtuvieron ya importantes beneficios económicos mientras retiraban esas viviendas del mercado residencial. Ahora, sostiene Més, el Govern les permitirá reducir un 80% de la sanción si incorporan el piso a un programa de alquiler social, o un 60% si lo hacen a través de Lloguer Segur.

Truyol ha puesto el foco especialmente en este último programa. Según ha denunciado, con esa fórmula los infractores podrían llegar a ingresar 88.200 euros, equivalentes a 1.050 euros mensuales durante siete años. "Las sanciones sirven para disuadir conductas ilegales, no para que los infractores acaben haciendo todavía más negocio", ha señalado.

Més per Palma sostiene además que la reforma altera el sentido que hasta ahora tenían estas bonificaciones. Según la formación, las reducciones de multa estaban pensadas para recuperar viviendas y destinarlas a alquiler asequible, mientras que el nuevo modelo introduce un incentivo económico añadido. "Antes la reducción de las sanciones servía exclusivamente para recuperar viviendas para destinarlas a alquiler asequible. Ahora, además de reducirles la multa, el Govern garantiza a los infractores nuevos ingresos a través del programa Lloguer Segur", ha criticado Truyol.

Política "fracasada"

La portavoz también ha cuestionado que esta modificación llegue para tratar de apuntalar un programa que, según Més, no ha cumplido los objetivos anunciados por el Govern. La formación recuerda que el Ejecutivo anunció la incorporación de 2.000 viviendas a Lloguer Segur, pero asegura que los resultados han quedado muy lejos de esa cifra. "El fracaso de una política pública no se corrige premiando a quienes han actuado de manera ilegal", ha dicho.

Por ello, Més per Palma reclama la retirada de esta reforma y pide al Govern que refuerce las políticas de persecución del alquiler turístico ilegal para recuperar viviendas con destino residencial. "PP y Vox han decidido proteger a los especuladores en lugar de defender el derecho a la vivienda de las familias", ha concluido Truyol.