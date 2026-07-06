La hormiga de Singapur vuelve a aparecer en Palma: detectan un nuevo foco en un edificio y alertan de su expansión

La presencia de la hormiga ‘Trichomyrmex destructor’, conocida como hormiga de Singapur, sigue aumentando en Baleares. Expertos de Anticimex, empresa especializada en control de plagas y sanidad ambiental, han confirmado un nuevo foco de esta especie invasora en un edificio de seis viviendas de Palma de Mallorca, donde varios vecinos ya han sufrido picaduras.

Se trata del segundo caso confirmado en la capital balear desde que, en octubre de 2025, un equipo de Anticimex, en colaboración con el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF-UAB), constatara por primera vez el establecimiento de esta hormiga en un bloque residencial de la ciudad. Con esta detección, ya son 16 las especies de hormigas exóticas identificadas en Baleares, algunas de ellas incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

Este nuevo hallazgo confirma que la población de la especie continúa activa en la isla y refuerza la preocupación por su expansión. La hormiga de Singapur fue detectada por primera vez en España en 2005 en el puerto de Barcelona, tras llegar en un cargamento procedente de Corea del Sur. Desde entonces, su propagación se ha visto favorecida por el transporte de mercancías.

Carlos Pradera, experto en control de plagas urbanas de Anticimex y autor de la publicación científica que documentó por primera vez la presencia de esta hormiga en Palma, considera que el nuevo hallazgo demuestra que la especie ya se ha asentado en Baleares. Según él, “es necesario intensificar los planes de control porque es una especie invasora bastante molesta para las personas”. Asimismo, señala que “si los ciudadanos la detectan o tienen dudas, es fundamental contactar con expertos en control de plagas para combatirla de manera eficaz".

¿Cómo prevenir la presencia de la hormiga?

Para reducir el riesgo, los especialistas recomiendan mantener una correcta higiene en las viviendas, almacenar adecuadamente los alimentos, eliminar los restos de comida e inspeccionar las mercancías que llegan al hogar. Asimismo, insisten en que, ante cualquier sospecha de la presencia de esta especie, se contacte con profesionales para evitar que la colonia se extienda rápidamente por el edificio.